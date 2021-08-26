إحباط ترويج كميات كبيرة من المياة المعدنية المغشوشة بالقليوبية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (200 عبوة مياة معدنية سعة العبوة 11 لتر غير مطابقة للمواصفات القياسية "منتج نهائى" – 300 لتر مياه معدنية معبأة داخل خزانات "مستلزمات إنتاج" يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة – 7100 قطعة غطاء وحامل وأستيكر بدون مستندات "مجهولة المصدر" مستلزمات أنتاج – وحدة فلاتر 8 مراحل لتنقية المياة)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لتعبئة المياة المعدنية "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية .



تأتي المحلات إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.