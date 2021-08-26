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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط مدير مخبز بلدي استولى على أموال الدعم بالجيزة

ضبط متهم
ضبط متهم

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط “106 بطاقات تموينية ذكية خاصة بالمواطنين تم تجميعها للاستيلاء على الدعم المقرر لها  ماكينة صرف الخبز المدعم لإستخدامها فى عملية صرف الخبز وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة”، بحوزة المدير المسئول عن مخبز بلدى بمحافظة الجيزة.

وتأتي الحملات إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع. 

مخبز الجيزة صحة المواطنين شرطة التموين الغش التجاري الامن العام

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