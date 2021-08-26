أسماء المتوفين في حادث تصادم سيارة بصخرة على طريق الفيوم القاهرة الصحراوي

صرحت نيابة طامية بالفيوم بدفن جثامين 3 أشخاص من أسرة واحدة لقوا مصرعهم فى الحال

تلقى اللواء مدير أمن الفيوم إخطارا من مأمور مركز طامية بالحادث.

تبين من التحقيقات أن الحادث وقع بطريق الفيوم القاهرة الصحراوى ، أثناء اصطدام سيارة يستقلها 3 أشخاص من أسرة واحدة لقوا مصرعهم فى الحال

و المتوفين هم مرفت قرني، مدير مركز المعلومات والإحصاء بالمديرية التربية والتعليم بالفيوم، وزوجها المهندس حسني، وابنتها ، المهندسة سلمى حسنى .

جدير بالذكر أن الزوجة مرفت قرني، كانت مثالاً يحتذى به في الإنضباط الإنتظام فى العمل ، حيث تميزت بالجد ووا يستقلونها الاجتهاد والعمل الجاد المنظم خلال مدة عملها بمركز المعلومات بديوان مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، وكان لها دور بارز فى تطوير العمل بمركز المعلومات بالمديرية .ا

تم نقل جثث المتوفيين بسيارات الاسعاف الى مشرحة مستشفى الفيوم العام ، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى نيابة طامية التى أصدرت قرارها المتقدم.