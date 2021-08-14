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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 10 أشخاص فى انفجار أسطوانة غاز بمطعم أسماك ببحيرة قارون بالفيوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 10 أشخاص فى انفجار أسطوانة غاز بأحد مطاعم الاسماك بقرية شكشوك  ببحيرة قارون  بمركز أبشواى بمحافظة الفيوم 

شب حريق هائل بمطعم أبو عبدالله بقرية شكشوك عل ضفاف بحيرة قارون التابعة لمركز ومدينة ابشواي إثر إنفجار اسطوانه غاز داخل مطبخ المطعم مما سبب إلي إصابات مختلفة ببعض العاملين في حالة خطيرة.


  تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من العميد خالد حسن مٱمور مركز شرطة ابشواي بورود إشارة من الدكتور هانى همام مدير عام  الاسعاف المصرية فرع الفيوم  بالحادث.

انتقلت علي الفور الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ابشواي برئاسة المقدم إسلام الصاوي رئيس مباحث المركز وتبين من المعاينة الأولية بحدوث حريق هائل بمطعم أبو عبدالله بقرية شكشوك بمركز أبشواى  مما أدى إلى  اصابة 10 أشخاص من العاملين بالمطعم وبعض الزبائن الذى تصادف وجودهم بالمطعم أثناء انفجار أسطوانة البوتجاز . 

هرعت  سيارات الدفاع المدني الى مكان الحريق وتم  السيطرة علي الحريق قبل وصوله لباقي المطاعم المجاورة.

ودفع الدكتور هانى همام  مدير عام هيئة الأسعاف المصرية بالفيوم ب 10 سيارات أسعاف لمكان الحادث  نقلت  المصابين إلي مستشفي الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم للحالات الحرجة  ونقل باقي المصابين الي مستشفي ابشواي المركزي للعلاج .

 وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق وقررت النيابة العامة بتقرير مفصل عن أسباب الحريق وتقرير الدفاع المدني.

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