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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الونش: بطولة الدوري الأهم مع الزمالك.. ومهاجم الأهلي أصعب من واجهت

محمود حمدي الونش
محمود حمدي الونش

يعتبر محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك بطولة الدوري المصري أهم لقب له مع القلعة البيضاء.

وقال الونش عبر قناة النهار: "الدوري المصري هو أهم بطولة حققتها مع الزمالك نظرا لأنها مسابقة طويلة يفوز بها صاحب النفس الطويل، وأيضا بطولة الكونفدرالية نظرا لغياب البطولات الإفريقية لفترة طويلة عن القلعة البيضاء".

وأضاف "تجديد تعاقدي مع الزمالك لم يستغرق ساعتين رغم وجود الكثير من العروض من أندية كبيرة".

وأردف "أقوى مهاجم لعبت ضده في الدوري كان جون أنطوي  مهاجم الأهلي السابق مع الإسماعيلي عندما كنت في طلائع الجيش".

وواصل  "شاهدت فيديو لاعبي الأهلي القديم وهم يتحدثون عني ولم أشعر بالغضب وكان الفيديو حافزا لي لأطور من نفسي كثيرا، وبعدهما تواصلوا معي واعتذروا لي وأكدوا أنهم كانوا يتحدثون عن طريقة لعب المدرب وقتها وهو إيهاب جلال".

وعن المنتخب الأولمبي قال: "معسكر المنتخب الأولمبي في طوكيو كان رائعا ولم يحدث أي أزمات وحجازي وعد رمضان بترك شارة القيادة له إذا تأهل المنتخب لدور الـ8".

وشرح "الإرهاق والإجهاد بسبب السفر وضيق الوقت بين المباريات سبب ظهور منتخب مصر في الأولمبياد بشكل دفاعي لأن الهجوم يحتاج طاقة كبيرة واستشفاء وتدريبات جيدة وذلك لم يتوفر لنا بسبب ضيق الوقت".

واستمر في تصريحاته "غياب محمد صلاح عن منتخب مصر في تصفيات المنتخب أزمة كبيرة ولكنه أمر خارج عن إرادتنا ويجب أن نتعامل مع الموقف بشكل سليم ونلعب بقوة لتحقيق الفوز".

وأتم الونش  تصريحاته  :" لفارق الفردي بين أبو جبل والشناوي بسيط للغاية والثنائي من أفضل حراس المرمى في مصر".

 

الدوري المصري الزمالك محمود حمدي الونش الكونفدرالية المنتخب الأولمبي منتخب مصر

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