كارتيرون: أيمن حفني مستمر فى الزمالك ومباراة البنك ستكون احتفالية

أعلن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، استمرار أيمن حفنى صانع ألعاب الفريق مع القلعة البيضاء بالموسم المقبل، وعدم رحيله أو اعتزاله بنهاية الموسم الحالى كما أشاد ببعض اللاعبين فى الفريق.

وأضاف كارتيرون، خلال حلوله ضيفًا بفضائية الزمالك:" مستوى أيمن حفنى يجعلنا أن نتمسك بمنحه فرصة الاستمرار مع الفريق فى الموسم المقبل.

وأردف:" كنت دائمًا أدفع باسلام جابر لأن يلعب في مواقف عديدة في مباريات مختلفة وكان ذلك عمدًا وأثبت لي جدارته"، مشيرًا إلى أن هناك جلسة ستجمعه برئيس ناديه حسين لبيب؛ لوضع الخطوط العريضة للموسم المقبل.

وتابع مدرب الزمالك:"أعلم أن الموسم المقبل سيكون صعبًا وستكون المنافسة (فتاكة)، أريد دائمًا أن يكون كل لاعب حتى خارج الملعب يشعر بأن الزمالك قويًا ولا أتحدث عن عدد الأهداف، هناك بعض اللاعبين الذين أبدعوا خارج النادي في الموسم الجاري فلماذا لا نعطيهم الفرصة ليعودوا لدينا، لن أعطي أسماءً ولكنني سأتحدث مع رئيس النادي".

وردّ كارتيرون عن إمكانية عودة مصطفى فتحي، بقوله:"مصطفى فتحي سيعود بلاشك"، فيما ردًا على سؤال عودة كريم بامبو وعمر السعيد في الموسم المقبل، قائلاً:"يجب أن يكون لديك هدافين ولن أتحدث عن شيء قبل أن أتحدث مع رئيس النادي"، بينما ردّ ضاحكًا على سؤاله بخصوص الإعلان عن ضم لاعب المصري عمرو كمال عبد الواحد وعن هل يعرفه أم لا، بقوله:"لا أعرفه" قبل أن يُشير لعودة حارس مرمى فريقه المعار للاتحاد السكندري، محمد صبحي، مشيرًا بالتناغم بينه وبين رئيس ناديه.

وعن مباراة فريقه الأخيرة في الدوري أمام البنك الأهلي، قال كارتيرون:"أشعر بأنها ستكون احتفالية، أعطي اللاعبين قدرًا من الراحة ولكنني لا أريد أن أنهي الدوري بصورة ضعيفة فالجميع سيُشاهد المباراة وأريد أن تكون مثالية أريد أن أفوز وأود أن اطمأن بأن اللاعبين يشعرون بنفس الشيء.. ثق بأنني سألعب دائمًا للفوز".