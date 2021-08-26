شاهد.. أحدث ظهور لمصطفى شعبان على السوشيال ميديا

شارك الفنان مصطفى شعبان، جمهوره ومتابعيه بصورة جديدة له وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت أبرز التعليقات كالآتى :

المحترم - نجم النجوم - عاااااش يا نجم مصر العالمى



وتعاقدت شركة المتحدة مع المنتج كامل أبو علي لتقديم أعمال فنية من بطولة الفنان مصطفى شعبان، ومن المفترض العمل عليها خلال الفترة المقبلة.



وكان الفنان مصطفى شعبان ، تمكن من تحقيق ما يزيد على 11 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب من خلال أغنية مسلسله “ملوك الجدعنة "، التى تحمل اسم “إحنا دولة ” .



كان مصطفى شعبان قد كشف خلال إحدى الحلقات التليفزيونية أنه كان قلقاً فى البداية من فكرة الغناء ، إلا أن الأمر تغير بعد الانتهاء من تسجيل وتصوير الأغنية.



مسلسل "ملوك الجدعنة" مع عمرو سعد وياسمين رئيس وغيرهم نخبة من النجوم. المسلسل من تأليف عبير سليمان ومن إخراج أحمد خالد موسى.