منتخب مصر للسباحة تتابع مختلط خارج نهائيات بارالمبياد طوكيو

لعب منتخب مصر منافسات السباحة "تتابع مختلط" 4*50 متر حرة ، ولم ينجح المنتخب المصري في التأهل للنهائيات، بعدما احتل المركز الـ12 في الترتيب العام.

ويتأهل أصحاب المراكز الـ8 الأولى للنهائيات.

وحقق المنتخب المصري المركز الخامس في التصفية، التي تصدرها المنتخب الإيطالي وثانياً البرازيل ثم بريطانيا ورابعاً اليابان.

المنتخب جاء في المركز الأخير بزمن وقدره 3:19.56 دقيقة.

وعلى جانب آخر لاقت هنا أحمد حماد الخسارة أمام الأوكرانية مارينا ليتوفتشينكو في منافسات تنس الطاولة فردي سيدات.

وخسرت هنا أحمد المباراة الأولى بالمجموعات بثلاثة أشواط نظيفة.

وانتهى الشوط الأول لصالح لاعبة أوكرانيا بنتيجة 11-6، والشوط الثاني أيضاً بنتيجة 11-4.

وحسمت لاعبة أوكرانيا الشوط الثالث لصالحها بنتيجة 11-6.