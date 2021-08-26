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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لبيب يكشف آخر ما توصل إليه الزمالك في ضم النقاز.. فيديو

حمدي النقاز
حمدي النقاز

قال حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك إن القضية الدائرة بين التونسي حمدي النقاز والنادي الأبيض لها دور في إمكانية عودة اللاعب.

وأضاف تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2" قال لبيب :"جمهور الزمالك يجب أن يعرف أننا نتخذ كل القرارات لمصلحة النادي فقط، ونتحمل مسئولية أي قرار".

وأجاب لبيب عما إذا كان النقاز قريباً أو بعيداً من الزمالك ضاحكاً :"هو في منتصف المسافة"، مضيفاً :"قضية اللاعب لها دور بكل تأكيد في إمكانية عودته، لكننا لم نتخذ أي قرار حتى الآن".

وعن فرجاني ساسي الذي رحل إلى صفوف الدحيل القطري في صفقة انتقال حر قال لبيب :"موقفنا مع اللاعب كان سليماً بنسبة 100%، اللاعب حصل على مستحقاته كاملة منذ ثالث أيام عملنا في اللجنة".

وأضاف لبيب :"ساسي يقول إن المستحقات التي تسلمها غير كاملة، خصم منها الخصومات المفروضة من المجالس السابقة، بالإضافة إلى الضرائب التي وضعتها الحكومة والتي لم تكن في العقد".

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حسين لبيب نادي الزمالك التونسي حمدي النقاز جمهور الزمالك فرجاني ساسي الدحيل القطري

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