عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

قصور الثقافة تواصل فعاليات أسبوعها الرابع بساحل سليم بأسيوط

صدى البلد

 

للأسبوع الرابع على التوالي وضمن فعاليات مبادرة حياة كريمة، التى تقام برعاية د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ممثلة عن قطاعات وزارة الثقافة المشاركة بالمبادرة "صندوق التنمية الثقافية، المجلس الأعلى للثقافة، الهيئة العامة للكتاب" فى تقديم أنشطتها الثقافية والفنية بقرى مركز ساحل سليم بأسيوط والتى تنفذها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، من خلال إقليم وسط الصعيد الثقافى بفرع ثقافة أسيوط، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، والمجلس القومى للمرأة ومؤسسات المجتمع المدنى" بأسيوط، وتستمر حتى نهاية شهر أغسطس الجاري.

txt

بلغة الإشارة.. تنمية مواهب ذوي القدرات بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل

txt

بالأسماء|ثقافة قنا تكرم 41 طالبًا وطالبة فى مسابقة مبدعي المستقبل"شاهد"

شهد قصر ثقافة ساحل سليم مجموعة من ورش العمل منها ورشة تدريب ريادة الأعمال، والتي يقدمها المجلس القومي للمرأة بأسيوط وحاضر فى التدريب الأستاذة منال عبد الحي عضو فرع المجلس بأسيوط، سهرة إسماعيل حامد مدرب بفرع المجلس القومى للمرأة بأسيوط، وبإشراف الدكتورة مروة كدواني مقرر المجلس القومي للمرأة بأسيوط، حيث تم طرح المفهوم الكامل للتسويق الإلكتروني بأنه تسويق المنتجات أو الخدمات باستخدام التكنولوجيا الرقمية، كالإنترنت والهواتف المحمولة ومواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث والبريد الإلكتروني وغيرها، وأضافت سهرة أن التسويق الإلكتروني يمثل نهجا جديداً تماماً في فهم سلوك العملاء، يبدأ من قياس عدد التحميلات والإعجابات والزيارات والمشاهدات والتعليقات والتفاعلات وينتهي بالتقييمات والمراجعات والاستبيانات، ويتميز بكونه أسهل وأرخص وأسرع وأكثر فعالية ومرونة من طرق التسويق التقليدية، لأنه يكون أسهل لا يتطلب أي تعقيدات روتينية ومقابلات، مجرد إنشاء حساب على المنصة المختصة لتبدأ التسويق وأرخص تكاليف تأجير لوحة إعلانية على أحد الطرق

إلى جانب ورش الحرف التراثية بالقصر منها  "السجاد، التلي، عجينة السيراميك، الخيامية، تطريز وبري، حلي واكسسوارات، بجانب عروض سينما الأطفال وتضمنت مجموعة من الأفلام الكرتونية التي نالت إعجاب الأطفال، كما أقيمت فعاليات ورش الخياطة والتفصيل، والتى بدأت بتعليم الفتيات كيفية اخذ المقاسات وتنفيذ بلوزة، وطريقة القص الاحترافي وكيفية التدريب علي الخياطة المبدئية، بالإضافة إلى ورشة السيكودراما للمخرج أسامة عبد الرؤوف الذي يقدم تدريبات مكثفة للمشاركين علي العرض الختامي لنتاج ورشة السيكودراما ويشارك فيها المايسترو نصر الدين احمد والذي يقدم تدريبات غنائية للمتدربين

906DA07E-F9FE-45BA-A65A-E2F5BF685F96
906DA07E-F9FE-45BA-A65A-E2F5BF685F96
ثقافة أخبار ثقافة فرع ثقافة اسيوط ثقافة اسيوط قصر ثقافة اسيوط

موضوعات متعلقة

بلغة الإشارة.. تنمية مواهب ذوي القدرات بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل

بالأسماء|ثقافة قنا تكرم 41 طالبًا وطالبة فى مسابقة مبدعي المستقبل"شاهد"

ترشيحاتنا

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2021-2022 والقنوات الناقلة

أسعار الذهب اليوم الخميس 26-8-2021

دعاء الشفاء للأم المريضة .. ردده ليرزقها الله الصحة والعافية

أخبار العالم|تركيا تنسحب عسكريًا من أفغانستان.. وقرار إسرائيلي عاجل حول معبر كرم أبو سالم

هل دعاء الوالدين على أبنائهم مستجاب؟

بالتزامن مع تطبيق قانون السايس.. ننشر أبرز بنوده

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة إجراء ياسمين عبد العزيز عملية جراحية في سويسرا.. خاص

رسميا .. النصر السعودي يطلب ضم أليو ديانج نجم الأهلي "عرض خرافي"

كارثة.. متحور دلتا يصيب من تلقوا لقاح فيروس كورونا

اعرف حقك.. حقيقة تحصيل 300 جنيه رسوم ركن السيارة أمام المنزل

سنتخذ القرار المناسب.. الكويت تعلق على ظهور متحور دلتا بلس في مصر

أول ظهور لبيرسي تاو بقميص النادي الأهلي .. شاهد

رد قوي من تامر أمين بعد احتفال شيكابالا: عيب أنت مش لاعيب صغير

تعرف علي رد فعل كارتيرون بعد مقابلة جنش في ملعب الدفاع الجوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

نوايا سيئة.. حقيقة تحويل سمية الخشاب إلى التحقيق بسبب أحمد سعد

توجهت إلى إيران.. تفاصيل اختطاف الطائرة الأوكرانية في أفغانستان.. فيديو

تحقيقات قضية طفل ذا فويس كيدز معاذ عيسى ..ثقب جمجمة جاره

مدبولي: الأقصر تترقب عددا من الافتتاحات الكبرى خلال الفترة المقبلة.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: المرأة التى أدارت الأهرام!

ضياء العطيفى يكتب: مخدرات إلكترونية

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «8»

ياسر عبيدو يكتب: هل تهزم البندقية الأيديولوجية

د.علاء الشال يكتب: كابوس مجموع الثانوية ووهم كليات القمة

سهام محمد محمد تكتب: مواقف لا تنسى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

«200 جنيه» تكشف طبقات المجتمع

مجدي أبوزيد

عدالة «الڤار» منحت الدورى للفارس الأبيض

د. ماريان جرجس

الشقة من حق المواطن..!

مروة لطفي

هستريا الصبارة الراقصة!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الملا عبد الغنى باردار

بهجت العبيدي

من «إبن رشد» إلى «ديكارت» إلى «كانط»

هويدا دويدار

التعليم فاتورة مؤجلة

د.محمود بكري

معركة الوعي (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ