قصور الثقافة تواصل فعاليات أسبوعها الرابع بساحل سليم بأسيوط

للأسبوع الرابع على التوالي وضمن فعاليات مبادرة حياة كريمة، التى تقام برعاية د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ممثلة عن قطاعات وزارة الثقافة المشاركة بالمبادرة "صندوق التنمية الثقافية، المجلس الأعلى للثقافة، الهيئة العامة للكتاب" فى تقديم أنشطتها الثقافية والفنية بقرى مركز ساحل سليم بأسيوط والتى تنفذها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، من خلال إقليم وسط الصعيد الثقافى بفرع ثقافة أسيوط، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، والمجلس القومى للمرأة ومؤسسات المجتمع المدنى" بأسيوط، وتستمر حتى نهاية شهر أغسطس الجاري.

شهد قصر ثقافة ساحل سليم مجموعة من ورش العمل منها ورشة تدريب ريادة الأعمال، والتي يقدمها المجلس القومي للمرأة بأسيوط وحاضر فى التدريب الأستاذة منال عبد الحي عضو فرع المجلس بأسيوط، سهرة إسماعيل حامد مدرب بفرع المجلس القومى للمرأة بأسيوط، وبإشراف الدكتورة مروة كدواني مقرر المجلس القومي للمرأة بأسيوط، حيث تم طرح المفهوم الكامل للتسويق الإلكتروني بأنه تسويق المنتجات أو الخدمات باستخدام التكنولوجيا الرقمية، كالإنترنت والهواتف المحمولة ومواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث والبريد الإلكتروني وغيرها، وأضافت سهرة أن التسويق الإلكتروني يمثل نهجا جديداً تماماً في فهم سلوك العملاء، يبدأ من قياس عدد التحميلات والإعجابات والزيارات والمشاهدات والتعليقات والتفاعلات وينتهي بالتقييمات والمراجعات والاستبيانات، ويتميز بكونه أسهل وأرخص وأسرع وأكثر فعالية ومرونة من طرق التسويق التقليدية، لأنه يكون أسهل لا يتطلب أي تعقيدات روتينية ومقابلات، مجرد إنشاء حساب على المنصة المختصة لتبدأ التسويق وأرخص تكاليف تأجير لوحة إعلانية على أحد الطرق

إلى جانب ورش الحرف التراثية بالقصر منها "السجاد، التلي، عجينة السيراميك، الخيامية، تطريز وبري، حلي واكسسوارات، بجانب عروض سينما الأطفال وتضمنت مجموعة من الأفلام الكرتونية التي نالت إعجاب الأطفال، كما أقيمت فعاليات ورش الخياطة والتفصيل، والتى بدأت بتعليم الفتيات كيفية اخذ المقاسات وتنفيذ بلوزة، وطريقة القص الاحترافي وكيفية التدريب علي الخياطة المبدئية، بالإضافة إلى ورشة السيكودراما للمخرج أسامة عبد الرؤوف الذي يقدم تدريبات مكثفة للمشاركين علي العرض الختامي لنتاج ورشة السيكودراما ويشارك فيها المايسترو نصر الدين احمد والذي يقدم تدريبات غنائية للمتدربين