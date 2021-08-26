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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

صدى البلد

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 265 مبايعة بقيمة 719.37 مليون درهم منها 48 مبايعة للأراضي بقيمة 225.06 مليون درهم و217 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 494.31 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 30 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، ثم مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 19 مبايعة بقيمة 59 مليون درهم، تلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 74 مليون درهم وثالثة في ند الشبا الثالثة بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 15 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 30 مليون درهم بمنطقة معيصم الأول كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة مجمع دبي للإستثمار الأول وأخيراً مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 50 مبايعة بقيمة 147 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 341.84 مليون درهم منها 17 رهنا للأراضي بقيمة 32 مليون درهم و58 رهنا للفلل والشقق بقيمة 309.84 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة المركز التجاري الأولى بقيمة 145 مليون درهم وأخرى في منطقة الخوانيج الثانية بقيمة 31 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 7 هبات بقيمة 10.29 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 5 ملايين درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 6 بقيمة مليوني درهم.

اقتصاد الامارات التصرفات العقارية عقارات دبي منطقة الخليج الأراضي والأملاك

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