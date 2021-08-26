حاول إطفاء النيران بمنزله..إصابة صاحب محل خردوات بحروق نارية بنسبة 60% بسوهاج

أصيب صاحب محل خردوات بحروق بنسبة 60% بالوجه والقدمين والساقين أثناء مشاركته في إخماد حريق اندلع بمنزله؛ إثر تسرب غاز من اسطوانة بوتاجاز في وجود مصدر حراري، وذلك بمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بورود بلاغًا من إدارة النجدة مفاده نشوب حريق بمنزل بشارع مجمع المحاكم دائرة قسم طهطا، ووجود مُصاب.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق بمنزل مِلك المدعو (ياسر. م. ح. ف - 50 سنة - صاحب محل خردوات - ويقيم بذات الناحية)؛ إثر تسرب الغاز من أسطوانة البوتاجا في وجود مصدر حراري، وإصابة مالك المنزل بحروق نارية متفرقة بالجسم بنسبة 60%.

وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماد النيران، وتم نقل المُصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.