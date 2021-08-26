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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالبيجامة.. إطلالة جذابة لـ منة فضالى من منزلها

صدى البلد

نشرت الفنانة منة فضالي، صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وظهرت منة فضالي بإطلالة جذابة مرتدية بيجامة باللون اللبني في منزلها، مما حازت الصورة علي إعجاب متابعيها.

 

وعلقت علي الصورة قائلة: “صباح الخير”.

 

و كانت غادرت الفنانة الشابة منة فضالي المستشفى بعد أن أجرت بها عملية جراحية.


وكتبت منة فضالي عبر حسابها علي فيس بوك" الحمد لله أنا خرجت من المستشفي وزي الفل الحمد لله ومش عملية تجميل أقسم بالله بالعكس لو تجميل هقول.


وتابعت "شكرًا ليكم جميعًا وشكرًا لكل الناس اللي سألت عليا علي راسي ألف شكر  شكرًا صديقي الدكتور محمود السيد".


يذكر أن الفنانة منة فضالي خضعت لعملية جراحية ، لم تكشف عن تفاصيلها،  حيث نشرت صورة لها من داخل المستشفى، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلقت: "عملية خفيفة ادعولي".


وكان آخر أعمال الفنانة منة فضالي مسلسل "نسل الأغراب" بطولة النجوم: أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، محمد دياب، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامي، ملك زاهر، وغيرهم، من تأليف وإخراج محمد سامي، وتدور أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوي بين بطلي العمل السقا وكرارة، العمل عُرض رمضان الماضي 2021.

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