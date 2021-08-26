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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمديريات الخدمات والوحدات المحلية

فرق طبية لتطعيم العاملين بلقاح كورونا في المنيا

تطعيم العاملين بلقاح
تطعيم العاملين بلقاح كورونا بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار تواجد الفرق الطبية لتطعيم العاملين بالديوان العام، بلقاح فيروس كورونا لحين الانتهاء من تطعيم كافة العاملين، لمنع انتشار العدوي، ولاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة الموجة الرابعة.


وأعلن المحافظ، عن بدء تلقي العاملين بالمديريات الخدمات والوحدات المحلية، بالتوازي بجميع مراكز المحافظة، بالتنسيق مع مديرية الصحة، مشدداً على ضرورة تطعيم كافة العاملين بمختلف القطاعات الخدمية، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، ومؤكداً على ضرورة توحيد الجهود للخروج من هذه الأزمة.


قال  القاضي، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بتطعيم كافة العاملين بالقطاعات الحكومية، وتعليمات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، بالاستمرار في عملية تقديم التطعيمات للفئات المستهدفة خلال هذه الفترة، والتأكيد على ضرورة تلقي الجميع للقاح المضاد لفيروس كورونا، مع تنسيق الجهود مع مديريات الصحة لتحديد الصورة التي سيتم عليها والنظام المتبع والمراكز المجهزة، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

 

وأشار المحافظ، إلى أنه تم تخصيص 17 مركز ثابت وهي مخصصة لجميع المواطنين وكذلك 30 فريق متحرك منهم 2 بكورنيش النيل، على ان يتم التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة، بالإضافة لتخصيص 6 مراكز لتلقي لقاح كورونا "للمسافرين" فقط .

 

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