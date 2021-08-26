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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة تنير بني حسن بالمنيا.. والأهالي: أكملت منظومة الخدمات.. فيديو

مشروع الصرف الصحي
مشروع الصرف الصحي ببني حسن " حياة كريمة"

تشهد قرية بني حسن الشروق مركز ابو قرقاص جنوب المنيا العديد من المشروعات القوميه والخدميه العملاقه التي حولت القرية  إلى قريه متكاملة الخدمات بعد إدراجها بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

حظيت القريه التي تقع شرق النيل بالعديد من المشروعات التي كانت حلم أبنائها كالصرف الصحي ومجمع المصالح والمدرسه والغاز الطبيعي ومحطة المياة.

وعبر الأهالي عن سعادتهم الكبيرة بحجم المشروعات وسرعة الإنجاز وإتقان العمل موضحين أن مشروعات "حياة كريمة" كانت حلم بالنسبه لهم وجاء الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وحقق احلامهم .


وأكدوا أن تلك المبادرة حققت نهضة شاملة لتنهى معاناتهم من نقص الخدمات التى عاشوا فيها  سنوات مشيرين إلى أن " حياة كريمة" " بمثابة طاقة نور ونقلة تنمويه وطفرة كبيرة تغير وجه الحياة بالقرى.

وقدم أهالى القرية الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى الذى فتح ملف القرى الأكثر احتياجا بعد سنوات طويله فتعد حياة كريمة إنجازا غير مسبوق

وأضافوا إن المبادرة جاءت لتطوير الريف ورفع مستوى المعيشة به ومنع الهجرة من القرى إلى المدن كما أنها تمثل طوق النجاة من المشاكل المتراكمة.

يقول المهندس محمد عيسى المدير التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بقرى شرق النيل التي تتمثل في بني حسن الشروق والشيخ تمي وشيبه كمرحله أولى.

حيث يتكون المشروع من شبكات انحدار ومحطات رفع ومحطة للمعالجة ويخدم أكثر من 60  الف نسمه وبدأ المشروع منذ 4 شهور وتم تنفيذ أكثر من 50% من شبكات الانحدار كما تم البدء في محطة المعالج ومحطات الرفع.

وأشار عيسى أن المبادرة كانت حلم بالنسبه للأهالي وتحول الحلم إلى حقيقة على أرض الواقع من أجل تغيير واقع حياتهم للأفضل فالمشروعات تتم بقوة وقدم لها الدعم الكامل مشيرا إلى أن المشروع يستغرق عام بالنسبه للشبكات وعام ونصف العام بالنسبه للمحطة.

موضحا أن المبادرة تشمل مشروعات تطوير محطات مساك الشرب وخطوط المياة ومجمع خدمات ومدارس فالمشروعات متكامل.


ومن جانبه قال المهندس محمد مرزوق مدير عام المشروعات بشركة كونكورد المنفذة لمبادرة حياة كريمة أن الشركه رائدة في قطاع مشروعات البينية التحتيه والصرف الصرف الصحي وتعمل في 3 مشروعات كبرى بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حياة كريمة ومن بين تلك المشروعات مشروع جنوب المنيا والذي يشمل قرى شرق النيل ومن بينها قرية بني حسن الشروق هذة القرية التي تتميز بالمزارات السياحيه والأثرية حيث تضم متحف ومقابر اثريه مشيرا إلى أن المبادرة تضم مشروعات الصرف الصحي مياة شرب ومدارس ووحدات صحيه لتطوير حياة  المواطن أفي الريف بشكل عام.

وأوضح أن تكلفة المشروعات التي تعمل بها الشركه تبلغ ما يقرب من 600 مليون جنيه بقري جزيرة شيبع وبنى حسن الشروق والشيخ تمي وتمم العمل في 5 محطات رفع بالقرى ومحطة معالجته ضخمه كم حله أولى وسيتم إدراج قرى شرق النيل بالكامل في المرحله الثانيه

وأكد مرزوق أن مبادرة حياة كريمه ستغير من واقع الريف المصري وستوفر له حياة كريمه من مياة شرب نظيفة وصرف صحي ووحدات صحيه ومدارس للتعليم ورصف طرق.

مشيرا الي أن الأهالي ساهموا مع الدوله من إنجاح اناح مشروعات المبادرة حيث بادر الأهالي بالتبرع من أجل إنشاء قطعة أرض لانشا المحطة مشيرا إلى أن شباب القرى يتميزون بالوعي وعندما وجدوا أن الدوله تساعدهم قاموا بمساعدة الدوله. 

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