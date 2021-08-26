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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديوجراف.. قاد السيارة عكس الاتجاه على الدائري.. أين السائق وماذا كشفت التحقيقات

سيارة تسير عكس الاتجاه
سيارة تسير عكس الاتجاه

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مصورا لشخص يستقل سيارة ربع نقل ويسير بسرعة جنونية على الطريق الدائري عكس الاتجاه، مما تسبب في وقوع العديد من الحوادث حتى تمكن شرطي المرور من إيقافه والقبض عليه .

سائق يسير عكس الاتجاه على الدائري 

رصدت النيابة العامة تداولًا واسعًا لمقطع مصوَّر بمواقع التواصل الاجتماعي لسير مركبة (رُبع نقل) عكس الاتجاه بالطريق الدائري. 

وذَكر مُصوِّر المقطع أن قائد المركبة تسبب في وقوع عدة حوادث، ثم توقفت المركبات بالطريق مما أعاق سير المذكور وأجبره على التوقف فتمكن ضابطٌ من إلقاء القبض عليه.

وتلقت النيابة العامة إخطارًا بالواقعة من الضابط الظاهر بالمقطع - بالإدارة العامة للمرور - على نحو ما صُوّرت، وأنه بضبطه قائد المركبة لاحظ تحدثه بكلمات غير مفهومة، وأسفر تفتيشه عن العثور على مادة بيضاء تشبه مادةً مُخدِّرة.

وسألت النيابة العامة مواطنًا أبلغ باصطدام المذكور بسيارته حال سيره بها عكس الاتجاه، مما أسفر عن إتلافِها وإصابةِ آخر كان مُرافقًا له ونَقْلِه للمستشفى، واستمعت النيابة العامة إلى شهادته.

عقوبة السير عكس الاتجاه 


تنص المادة ( 76) مكرراً من قانون المرور مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها، فإذا نجم عن ذلك السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير، حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول واقعة سائق يسير بسرعة جنونية عكس الاتجاه بالطريق الدائري من خلال الفيديوجراف التالي.

 

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