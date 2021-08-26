أخبار التعليم| حقيقة تأجيل الحكومة العام الدراسى الجديد.. والمدارس والجامعات تبدأ تطعيم الطلاب

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزاً لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية لجميع المديريات التعليمية شددت على اتخاذ اللازم نحو التنسيق مع مديريات الصحة بجميع المحافظات ، ليتم توسيع قاعدة تطعيم طلاب المرحلة الثانوية بـ لقاح كورونا.

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداول في بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي حول تأجيل موعد بدء العام الدراسي المقبل 2021/2022 تزامناً مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا .

أعلن الدكتور أحمد حسني الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، نجاح تجربة الصندوق في اختبارات القدرات التي أجريت على المتقدمين للالتحاق بالمجمعات التكنولوجية المختلفة التابعة للصندوق.

تنسيق الجامعات 2021.. تنتهي بعد ساعات قليلة المهلة المحدد لطلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم بـ تنسيق الجامعات 2021 حسب ما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وقد تم وفتح باب تنسيق الجامعات 2021 المرحلة الأولى للجامعات والمعاهد منذ يوم السبت الماضى بحد أدنى 88.4% لشعبة علمي علوم، و80% شعبة الرياضة، والأدبي 65%.

أعلنت كلية الصيدلة بـ جامعة حلوان عن شروط التقديم في برنامج فارما دى "الصيدلة الإكلينيكية"، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور سامح سرور عميد الكلية.

افتتح الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس جامعة حلوان يرافقه الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، "المعرض العلمي للابتكارات ومشاريع التخرج" الذي تنظمه أسرة من أجل مصر المركزية بكلية الهندسة وذلك بعد نجاح مبادرة "هنسوقلك"، تحت إشراف الدكتور محمد الدسوقي القائم بعمل عميد كلية الهندسة بحلوان .

فاز الطالب مصطفى السيد محمد ابوالنجا المقيد بالفرقة الثالثة بقسم هندسة الحاسبات والتحكم الآلي ببعثة للتدريب على برامج الفضاء بجامعة سمارا الروسية، وذلك ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التعليم العالي مُمثلة في قطاع الشئون الثقافية والبعثات ووكالة الفضاء المصرية؛ لتوفير فرص تدريب لطلاب الجامعات المصرية الحكومية في بعض المؤسسات الفضائية الدولية بالخارج خلال الإجازة الصيفية 2021 لمدة قصيرة الأجل.

موعد نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021 ، تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإعلانها لجميع التخصصات “ زراعي، صناعي، تجاري، فندقي” بنظاميها الخمس والثلاث سنوات ، يوم 8 سبتمبر 2021.

تبدأ جامعة حلوان حملة تطعيم طلاب الجامعة باللقاح الخاص بكورونا، وتستمر فى مواصلة توفير اللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،اليوم الخميس، عن مد صرف وقبول أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة الأجنبية المتقدمين لمكتب التنسيق هذا العام إلى يوم الأربعاء الموافق 15 سبتمبر المُقبل.

كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن موعد نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق، والتي ستعلن خلال 72 ساعة من غلق التسجيل بموقع التنسيق الإلكتروني.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن منافذ تحصيل الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي القادم 2021 / 2022.

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” نصائح مهمة لـ طلاب الثانوية العامة، قبل انطلاق امتحانات الدور الثاني لـ الثانوية العامة 2021.

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إنه سيتم البدء في التقديم للجامعات الخاصة بعد انتهاء نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021.



ساعات قليلة تفصلنا عن غلق باب تنسيق الجامعات 2021 المرحلة الأولى للجامعات لطلاب الثانوية العامة، والذين تم إعلان نتائجهم منذ يوم الثلاثاء الموافق 17 أغسطس.

