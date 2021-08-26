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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفجير انتحاري.. البيت الأبيض: بايدن اطلع على تفاصيل انفجار كابول

مطار كابول
مطار كابول

كشف مسؤول في البيت الأبيض، لوكالة "رويترز" للأنباء، عن أنه تم إطلاع الرئيس الأمريكي جو بايدن على الانفجار الذي وقع خارج مطار كابول.

فيما نقلت شبكة "سكاي نيوز عربية"، بأن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أطلع الرئيس بايدن على تفاصيل انفجار مطار كابول.

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وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في نبأ عاجل، عن وقوع انفجار في محيط مطار كابول بأفغانستان، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز عربية".

وقال المتحدث باسم البنتاجون على حسابه بموقع "تويتر"، إن عدد ضحايا الانفجار في محيط مطار كابول غير واضح في هذا التوقيت.

وكانت الولايات المتحدة وحلفاؤها دعوا رعاياهم إلى الابتعاد بأسرع ما يمكن عن مطار كابول بسبب أخطار "إرهابية"، في وقت لا يزال آلاف الأشخاص محتشدين عند مداخله ومحيطه على أمل الفرار من أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على البلد.

وأصدرت السفارة الأمريكية لدى أفغانستان، تحذيرًا عاجلاً للأمريكيين المتواجدين في مطار كابول العاصمة.

وقالت السفارة في بيان لها: "ننصح الرعايا الأمريكيين بعدم التوجه إلى مطار كابول في الوقت الراهن وبمغادرة المطار على الفور".

كما أصدرت أستراليا وبريطانيا تحذيرات مماثلة، مطالبة بالابتعاد عن مطار كابول بسبب "خطر كبير جدا بوقوع اعتداء إرهابي".

ووردت هذه التحذيرات بعد تأكيد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن طالبان تعهدت السماح للأمريكيين والمواطنين الأفغان المعرّضين للخطر بالمغادرة بعد انسحاب القوات الأمريكية في 31 أغسطس.

وأكد وزير القوات المسلحة البريطاني، جيمس هيبي، أن هناك معلومات استخبارية إضافية أكثر تأكيدًا عن هجوم إرهابي وشيك على مطار كابول بالعاصمة الأفغانية.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أضاف وزير القوات المسلحة البريطاني، اليوم الخميس، أن التهديد الذي يتعرض له مطار كابول ذو مصداقية كبيرة، لذلك فإن فرص الإجلاء تتضاءات والعملية اقتربت من النهاية.

وأبدى وزير القوات المسلحة البريطاني، توقعه أن يعاد فتح مطار كابول للخدمة المدنية، مشيرًا: "لا يسعني إلا أن أقول إن التهديد خطير. سنبذل قصارى جهدنا لحماية الموجودين هناك".

البيت الأبيض الرئيس الأمريكي جو بايدن كابول مطار كابول لويد أوستن

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