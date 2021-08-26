ورش الخياطة والحرف التراثية في ساحل سليم بأسيوط

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ممثلة عن قطاعات وزارة الثقافة المشاركة بالمبادرة "صندوق التنمية الثقافية، المجلس الأعلى للثقافة، الهيئة العامة للكتاب" أنشطتها الثقافية والفنية بقرى مركز ساحل سليم بأسيوط التى تنفذها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بإقليم وسط الصعيد الثقافى بفرع ثقافة أسيوط، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، والمجلس القومى للمرأة ومؤسسات المجتمع المدنى" بأسيوط، وتستمر حتى نهاية شهر أغسطس الجاري.

تأتي الفعاليات ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، برعاية د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة.

شهد قصر ثقافة ساحل سليم مجموعة متنوعة من ورش العمل منها ورشة تدريب ريادة الأعمال، التي يقدمها المجلس القومي للمرأة بأسيوط، حاضرتها منال عبد الحي عضو فرع المجلس بأسيوط، وسهرة اسماعيل مدرب بالمجلس، إشراف الدكتورة مروة كدواني مقرر المجلس، أوضحوا شرح مفصل عن ريادة الأعمال والتسويق التجاري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

بجانب ورش الحرف التراثية بالقصر منها ورشة السجاد، قدمها بيومي فوزى، وورشة التلي مع ياسمين جاد، بالإضافة إلى ورشة عجينة السيراميك لشيرين عفيفي، وعروض سينما الاطفال التى تضمنت مجموعة من الأفلام الكرتونية، كما أقيمت فعاليات ورش الخياطة والتفصيل والتي قدمتها حفيظة سعد، حيث بدأت تعليم الفتيات كيفية أخذ المقاسات وتنفيذ بلوزة وطريقة تفصيلها، وتستمر فعاليات ورشة السيكودراما مع المخرج أسامة عبد الرؤوف، شارك فيها المايسترو نصر الدين احمد والذي يقدم تدريبات غنائية للمتدربين.