عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ورش الخياطة والحرف التراثية في ساحل سليم بأسيوط

صدى البلد

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ممثلة عن قطاعات وزارة الثقافة المشاركة بالمبادرة "صندوق التنمية الثقافية، المجلس الأعلى للثقافة، الهيئة العامة للكتاب" أنشطتها الثقافية والفنية بقرى مركز ساحل سليم بأسيوط التى تنفذها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بإقليم وسط الصعيد الثقافى بفرع ثقافة أسيوط، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، والمجلس القومى للمرأة ومؤسسات المجتمع المدنى" بأسيوط، وتستمر حتى نهاية شهر أغسطس الجاري.

 

تأتي الفعاليات ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، برعاية د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة.

txt

أية محمد كمال في ضيافة ثقافة أسيوط لمناقشة تعديل سلوك الأطفال

txt

بلغة الإشارة.. تنمية مواهب ذوي القدرات بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل

شهد قصر ثقافة ساحل سليم  مجموعة متنوعة من ورش العمل منها ورشة تدريب ريادة الأعمال، التي يقدمها المجلس القومي للمرأة بأسيوط، حاضرتها منال عبد الحي عضو فرع المجلس بأسيوط، وسهرة اسماعيل مدرب بالمجلس، إشراف الدكتورة مروة كدواني مقرر المجلس، أوضحوا شرح مفصل عن ريادة الأعمال والتسويق التجاري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

بجانب ورش الحرف التراثية بالقصر منها ورشة السجاد، قدمها بيومي فوزى، وورشة التلي مع ياسمين جاد، بالإضافة إلى ورشة عجينة السيراميك لشيرين عفيفي، وعروض سينما الاطفال التى تضمنت مجموعة من الأفلام الكرتونية، كما أقيمت فعاليات ورش الخياطة والتفصيل والتي قدمتها حفيظة سعد، حيث بدأت تعليم الفتيات كيفية أخذ المقاسات وتنفيذ بلوزة وطريقة تفصيلها، وتستمر فعاليات ورشة السيكودراما مع المخرج أسامة عبد الرؤوف، شارك فيها المايسترو نصر الدين احمد والذي يقدم تدريبات غنائية للمتدربين.

ساحل سليم ثقافة ساحل سليم مركز ساحل سليم أخبار ثقافة ثقافة أحمد بهاء الدين

موضوعات متعلقة

أية محمد كمال في ضيافة ثقافة أسيوط لمناقشة تعديل سلوك الأطفال

بلغة الإشارة.. تنمية مواهب ذوي القدرات بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل

ترشيحاتنا

بعد إصلاح خط 1500مم .. عودة مياه الشرب بـ عين شمس

عقب انفجاري كابول.. البيت الابيض يعلن تأجيل لقاء بايدن مع رئيس الحكومة الاسرائيلي | فيديو

خسّر الزمالك الدوري من سنتين|هيثم فاروق: إيهاب جلال فعلها.. وأرفض هذه النغمة

خبيرة تجميل: كريم بينكي يساعد على حل 80% من مشكلات البشرة

انفجار في مستودع تابع لوحدة عسكرية في كازاخستان |فيديو

شاهد اللحظات الأولى بعد انفجار مطار كابول.. وتفاصيل أعداد القتلى والجرحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصفقة الرابعة.. انضمام حسام حسن مهاجم سموحة لـ الأهلي

التعليم: تطبيق الحضور بالمدارس يتوقف على نسب تلقي المعلمين لقاح كورونا

أول ظهور لبيرسي تاو بقميص النادي الأهلي .. شاهد

مصممة تتهزأ.. تعليق مثير من زوجة أحمد سعد الجديدة

غلط غلطة.. شوبير يكشف حقيقة تمرد الشناوي للانتقال إلى الدوري السعودي

على رأسهم صلاح.. البدري يعلن قائمة منتخب مصر لخوض مواجهتى أنجولا والجابون رسميا

مصدر: حسام حسن في النادي الأهلي للاتفاق على بنود التعاقد

بعد ارتباط اسمه بالزمالك.. تفاصيل ومدة عقد عبدالله السعيد مع بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

فيديوجراف.. قاد السيارة عكس الاتجاه على الدائري.. أين السائق وماذا كشفت التحقيقات

وداعا للمسحة.. اختراع كمامة ذكية تكتشف إصابتك بكورونا في دقائق "فيديوجراف"

فيديوجراف| اتهمنها بالكفر .. واقعة فتيات رفضن تغسيل فتاة

السيسي أرسل لنا طائرة في ساعتين.. كواليس عودة المصريين من أفغانستان

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: ضرورة تجديد الخطاب الديني (1)

مريم الشكيلية تكتب: العاشرة بتوقيت ورق

عبد المعطى أحمد يكتب: المرأة التى أدارت الأهرام!

ضياء العطيفى يكتب: مخدرات إلكترونية

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «8»

ياسر عبيدو يكتب: هل تهزم البندقية الأيديولوجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

صندوق باندورا أفغانستان

شريف سمير

«فرسان» الأوليمبياد!

نسرين حجاج

200 جنيه

أحمد فرغلى رضوان

«200 جنيه» تكشف طبقات المجتمع

مجدي أبوزيد

عدالة «الڤار» منحت الدورى للفارس الأبيض

د. ماريان جرجس

الشقة من حق المواطن..!

مروة لطفي

هستريا الصبارة الراقصة!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الملا عبد الغنى باردار

اﻟﻤﺰﻳﺪ