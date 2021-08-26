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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أية محمد كمال في ضيافة ثقافة أسيوط لمناقشة تعديل سلوك الأطفال

أية محمد كمال
أية محمد كمال

تشارك الدكتورة أية محمد كمال، خبيرة تعديل سلوك الأطفال، في لقاء ثقافي وتربوي، من سيدات، قرى مبادرة حياة كريمة، وبالتحديد في ثقافة أسيوط، التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، للحديث عن النشأة الجيدة للأطفال، كيفية تعديل سلوكهم الخاطئ إلى إيجابي.


وتحدثت أية محمد كمال ، خبيرة تعديل سلوك، عن خطوات تعديل السلوك والتخلص من العناد عن الأطفال، وخاصة أنه تعاني العديد من الأمهات من مشكلة العناد لدى أطفالها، حيث يكون لديهم أفكارهم الخاصة وهذه الأفكار ينتج عنها تصرفات ومواقف قد تكون غير صحيحة بينما نجد البعض الآخر غير مطيع ولا يستجيب للكلام.


وشددت خبيرة تعديل سلوك، على ضرورة التعامل مع الطفل من خلال الصبر والمرونة في التعامل مع الموقف مع عدم العصبية وعدم استخدام الصوت العالي، بجانب استخدام أسلوب التفاهم والإقناع مع الطفل.


وأوضحت  أن الطفل ربما يكون لديه وجها نظر من ناحية التفكر والقبول والرفض، وممكن الطفل يكون عنيد لإثبات شيء ما، أو ترتيب أولوياته مع أولويات الآخرين وبالتالي العناد ربما يكون بمثابة رسالة.


وواصلت خبيرة تعديل سلوك أن الأطفال لديهم وجهات نظر، موضحة أن الأطفال لا يتلقون الأوامر فقط، بل يفكرون ولديهم وجهات نظر، ويجب التفاعل معهم ومع وجهات نظرهم.


واستكملت خبيرة تعديل سلوك الاطفال  قائلة إن الأسلوب الآخر فى تعديل سلوك الأطفال هو التعزيز، أى المكافأة، بمعنى أن يكافأ الطفل على السلوك الجيد الذى قام به أو إذا غير من أسلوب سيئ إلى حسن، مثل أن يقوم بإحضار طعام بسيط لنفسه، أو أخفض صوته من نفسه عند نوم أخيه الأصغر، فيجب أن يكافأ بكلمات المديح.


وأضافت أن المكافأة أيضاً قد تكون من خلال الدعم المادى مثل الحلوى أو التنزه، أو إعطاء الحب والود والابتسام للطفل، وتقدم أية محمد مجموعة من كتب الأطفال الصادرة عن قطاعات وزارة الثقافة للسيدات، تساعد أبنائهم على رفع وعيهم، وتنمية مهاراتهم، وهو ما يساعدهم أيضا في تعديل السلوك.

الدكتورة أية محمد كمال خبيرة تعديل سلوك الأطفال لقاء ثقافي وتربوي قرى مبادرة حياة كريمة ثقافة اسيوط الهيئة العامة لقصور الثقافة

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