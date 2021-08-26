نادية الجندي بإطلالة شبابية في أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة نادية الجندي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت نادية الجندي بإطلالة شبابية جذابة مرتدية بنطال جينز وسترة أنيقة، وتركت شعرها الأشقر منسدلا علي كتفيها بطريقة مميزة مما أثار إعجاب متابعيها.

يذكر أن آخر الأعمال التي شاركت فيها الفنانة نادية الجندي مسلسل «سكر زيادة»، الذي شاركت في بطولته بجانب نبيلة عبيد، وهالة فاخر وسميحة أيوب، وعدد آخر من الفنانين بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف منهم بيومي فؤاد وأحمد السقا وجومانة مراد وأحمد فهمي وعيد الباسط حمودة وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان.

