البنتاجون: سقوط ضحايا أمريكيين في انفجار مطار كابول

أعلن المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربي، اليوم الخميس، عن وقوع ضحايا أمريكيين ومدنيين في انفجار مطار كابول بأفغانستان.

وأفادت وسائل إعلام أفغانية، اليوم الخميس، عن نقل أكثر من 30 جريحا و6 قتلى بتفجير مطار كابول إلى مستشفيات العاصمة.



وذكرت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية أن الانفجار أسفر عن وقوع إصابات بين المواطنين الأفغان، لكنه لم ترد أي أنباء عن الإصابات بين مواطنين أمريكيين.



كشفت وسائل الإعلام العالمية، اليوم الخميس، عن تقديم تفاصيل الانفجار الذي تعرض له مطار العاصمة الأفغانية كابول إلى كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.