حصيلة أولية.. مقتل 6 أشخاص وإصابة 30 آخرين في انفجارين بمطار كابول

كشفت مستشفى الطوارئ في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الخميس، عن وصول 30 مصابا و6 حالات وفاة جراء الانفجارين الذين وقعا في مطار العاصمة الأفغانية كابول.

وكشفت وسائل الإعلام العالمية، اليوم الخميس، عن تقديم تفاصيل الانفجار الذي تعرض له مطار العاصمة الأفغانية كابول إلى كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



فيما أعلن مسئول أمريكي، اليوم الخميس، عن عدم وجود معلومات دقيقة حول عدد وجنسيات ضحايا الانفجار الذي تعرض له مطار العاصمة الأفغانية كابول.

وكان أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) جون كيربي، وقوع انفجار خارج مطار "حامد كرزاي الدولي" بالعاصمة الأفغانية "كابول".

وذكرت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية أن الانفجار أسفر عن وقوع إصابات بين المواطنين الأفغان، لكنه لم ترد أي أنباء عن الإصابات بين مواطنين أمريكيين.

وقال جون كيربي - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) - "نؤكد حصول انفجار خارج مطار كابول، ليس من الواضح إن كان هناك إصابات في هذا الوقت. سنوافيكم بتفاصيل إضافية عندما يتسنى لنا ذلك".