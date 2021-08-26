ادعولي ربنا يقويني .. دنيا عبد العزيز تروج لمسرحية زقاق المدق

روجت الفنانة دنيا عبدالعزيز لمسرحيتها الجديدة، والتي تحمل اسم زقاق المدق، عن قصة الكاتب الكبير نجيب محفوظ، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام



ونشرت دنيا البوستر الترويجي للمسرحية ، وعلقت: "الليلة أول ليلة عرض لمسرحية زقاق المدق بالإسكندرية بس هي برضة أول عرض بدون أهم وجه وأهم صفقة وأهم تشجيع ودعاء وحب ، اول مرة ها طلع بدون ما الاقيها واخد القوة من نظرتها وأخد الثقة من صقفتها ، ادعولي ربنا يقويني وادعوا لأمي بالرحمة لو بتحبوني ❤".



يفتتح المخرج عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، العرض المسرحي الاستعراضي "زقاق المدق" فى العاشرة والنصف من مساء اليوم الخميس 26 أغسطس على مسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية، وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وإشراف المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي.

مسرحية "زقاق المدق" مأخوذة عن رواية الأديب العالمى نجيب محفوظ، وهى من بطولة، دنيا عبد العزيز، محسن محيى الدين، نهال عنبر، كريم الحسينى، ضياء عبد الخالف، بهاء ثروت، عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربى، سيد عبد الرحمن، مروة نصير، مراد فكرى، عصام مصطفى، أحمد شومان، عبد الرحمن عزت، إبراهيم غنام، هانى عبد الهادى، صابر رامى، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.

زقاق المدق رواية من أهم روايات نجيب محفوظ نشرت عام 1947 وتتخذ الرواية اسمها من أحد الأزقّة المتفرّعة من حارة الصنادقية بمنطقة الحسين بحي الأزهر الشريف بالقاهرة، وتدور أحداث الرواية في هذا الزقاق الصغير في أربعينيات القرن الماضى، وحولت هذه الرواية إلى فيلم سينمائي حمل نفس اسم الرواية، قامت ببطولته الفنانة شادية ، تدور احداث القصة في فترة الأربعينات والحرب العالمية الثانية وتأثيرها على المصريين ، وتعتبر بطلَة قصة زقاقُ المدق هي حميدة التي انتهت حكايتها بين أحضان الضباط الإنجليز، وقد أنهت بمسلكها هذا حكاية خطيبها الذي مات مقتولا بيد الضباط الإنجليز.