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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد مقتل 4 جنود مارينز بمطار كابول.. البيت الأبيض يمتنع عن التعليق|فيديو

بايدن
بايدن

يلتزم البيت الأبيض الصمت حيال أفغانستان على الرغم من مقتل أربعة من مشاة البحرية الأمريكية في هجوم انتحاري لـ داعش، وفقا لما اعلنه مسئولون أمريكيون، وبينما لا يزال ما يصل إلى 1000 مواطن أمريكي عالقين في البلاد، مع نفاد الوقت بشأن وقف إطلاق النار من قبل طالبان والمطار مغلق الآن.

وقتل أربعة من مشاة البحرية في انفجارين بالمطار مساء الخميس حذر مسؤولو المخابرات من اقترابهما. 

ويعتقد أن تنظيم داعش خراسان، الفصيل الجديد للتنظيم الإرهابي يقف وراء الهجومين، الأول كان انتحاريا يرتدي سترة في فندق البارون، حيث كان الغربيون يتحصنون في انتظار الرحلات الجوية، والثاني كان بسيارة مفخخة عند بوابة آبي.

وقُتل العشرات، وفقًا لمن كانوا على الأرض ، بمن فيهم مراسل نيويورك تايمز الذي أحصى 40 جثة

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وقال مصدر في وكالة المخابرات المركزية لصحيفة  ديلي ميل اليوم الخميس إن مشاة البحرية كانوا من بين القتلى. 

أصدر المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي بيانًا بعد ذلك بوقت قصير قال فيه إن “عددًا” من الاشخاص ماتوا، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية، ويخشى أن تكون القوات الأخرى قد أصيبت.

اما الرئيس بايدن، الذي يرفض تحمل المسؤولية عن جهود الإجلاء المخزية، لم يصدر بعد بيانًا بشأن الهجمات ، كما أنه من المقرر أن يتحدث اليوم.

وألغيت اجتماعاته يوم الخميس فور وقوع الهجوم بينما كان يتحدث مع وزير الدفاع لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي.

ويقول الجمهوريون الغاضبون إن يدي بايدن ملطخة بدماء مشاة البحرية الأربعة. 

ويزعم مسؤولو دفاع أمريكيون أن رحلات الإجلاء ما زالت قيد التشغيل ، على الرغم من إغلاق أبواب المطار.

ولم يعرض الرئيس أو أي شخص في الإدارة خطة لإخراج القوات والمدنيين المتبقين قبل 31 أغسطس ، الموعد النهائي لطالبان.

وتوقفت النرويج وبولندا وهولندا وكندا عن إجلاء المواطنين، وقالت وزيرة الخارجية النرويجية إين إريكسن سوريد، في بيان ظهر الخميس، إن أبواب المطار "مغلقة''.

وتطلب وزارة الخارجية الأمريكية من الأمريكيين العالقين في أفغانستان البقاء في منازلهم، بينما طلبت بريطانيا من مواطنيها الذين تقطعت بهم السبل أن يهربوا إلى الحدود الباكستانية مع آلاف اللاجئين الأفغان.

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