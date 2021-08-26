على طريقة «مرجان».. رمضان يتسلم الدكتوراة في كازينو لبناني ويحرك «الترند» بفلوسه

محمد رمضان.. فنان يستطيع أن يوجه الترند كيفما يشاء في الوقت الذي يحدده، لديه قدرة المغناطيس في جذب الأضواء وإحداث حالة من الجدل، وهو ما فعله اليوم بإثارة موجة جديدة من الجدل تضاف إلى أزماته المفتعلة التي يصطنعها بين الحين والآخر، ثم ينهيها بعد أن يوجه الترند ويبدأ في التفكير في إثارة أخرى، وهو ما أعاد للجمهور صورة مرجان أحمد مرجان، الذي يوجه الرأي العام ويحدد كل شئ بـ«فلوسه».

محمد رمضان

رمضان يتسلم الدكتوراة في «كازينو لبناني»

أثار الفنان محمد رمضان، جدلاً واسعاً حين أعلن عن حصوله الدكتوراة الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي، من قبل ما يسمى بالمركز الثقافي اللبناني الدولي، موجها الشكر لوزير الثقافة اللبناني، ونقيب الموسيقيين ونقيب الممثلين اللبنانيين، وكذلك وجه الشكر للمركز الثقافي الألماني في لبنان، على منحه لقب سفير الشباب العربي.

وبالبحث عن المركز الثقافي الدولي، تبين أنه يدار بواسطة شخص لبناني اسمه محمد عبد الله الخطيب، الذي أسس المركز في عام 2007، بقرار من وزارة الخارجية الألمانية ـ على حد زعمه ـ وتظهر على صفحة المركز بـ"فيس بوك" النشاطات التي يهتم بها، مثل إقامة دورات في التنمية البشرية، ودورات تعلم اللغة الألمانية بدون معلم، ومشاركة مقاطع فيديو حول كيفية الإقامة في ألمانيا والحصول على تأشيرة الدخول.

إلا أن أحد المصادر، القريبة من رمضان، كشف لـ«صدى البلد» عن مفاجأة، وهي أن رمضان ينظم الأمر منذ فترة، وأنه استأجر «كازينو لبناني» وكان من المفترض أن يكون حفل تكريم، ولذلك دعا وزير الثقافة اللبناني ونقيبي الموسيقيين والممثلين، وفي النهاية قرر تحويل الأمر إلى دكتوراة فخرية ولقب سفير الشباب العربي.

نقيب الممثلين اللبنانيين نعمي بدوي

نقيب الممثلين في لبنان: لم أكرم متهما بالتطبيع

نفى نقيب الموسيقيين في لبنان، فريد بو سعيد، منح الفنان محمد رمضان، الدكتوراة الفخرية من المركز الثقافي الألماني في لبنان، على هامش تكريمه هناك، مؤكدا أن النقابة لم تمنحه الدكتوراه الفخرية، وأنه لا علاقة لها أو لوزارة الثقافة اللبنانية بهذا الأمر، موضحا أن محمد رمضان نال التكريم من جانب لجنة خاصة، وأن دور نقابة الموسيقيين اللبنانيين اقتصر على حضور التكريم فقط، مع المدير العام ومستشار وزير الثقافة اللبنانية، بدعوة عادية جدا، مشددا على أن نقابته لا يحق لها أن تمنح الدكتوراه الفخرية لأي شخص.

فريد بوسعيد نقيب محترفي الموسيقى والغناء

كما صدر بيان مماثل عن وزارة الثقافة، التي أصدرت بيان بشأن حضور مستشار الوزير للحفل، نائبا عن الوزير الذي تلقى الدعوة لحضور تكريم فنان عربي فقط، إضافة إلى نقيب الممثلين نعمي بدوي، الذي قال «إن نقابة ممثلي المسرح والإذاعة والتليفزيون والسينما بلبنان ليس لها أي علاقة بتكريم الفنان المصري محمد رمضان، وما كرمه هي نقابة صغيرة تسمى نقابة ممثلي الإذاعة والمسرح بالشمال»، مشيرا إلى أن منظم الحفل هو منتج ومجموعة شركات دعائية، ورطوا وزارة الثقافة اللبنانية برعاية هذا التكريم، ووجهوا الدعوة لنقابة محترفي الموسيقى والغناء، والممثلين، مشددا على أنه لم يكن يسمح لنفسه بتكريم ممثل متهم بالتطبيع.

أزمات محمد رمضان عرض مستمر

تنضم أزمة محمد رمضان الحالية، إلى قائمة طويلة من الأزمات، التي يتفنن في تصديرها لتوجيه الترند:

السخرية من إسماعيل ياسين

أثار المشهد الذي قُدمت به شخصية الفنان الراحل إسماعيل ياسين، خلال أحداث الحلقة الثانية عشرة من مسلسل «موسى»، جدلًا كبيرًا، خاصة مع تعمد «رمضان» عدم تقديم اعتذار لما بدر منه في حق نجم الكوميديا الكبير إسماعيل ياسين، وظهر الممثل الشاب عبدالرحمن أبوليلة مؤديًا شخصية الفنان الراحل إسماعيل ياسين في المسلسل، وهو يحاول الخروج من محل لبيع الكرافتات، دون أن يدفع ثمن المشتريات «سارق»، قبل أن يوقفه موسى، ويجبره على الدفع، وتقدمت حفيدة الفنان الراحل إسماعيل ياسين بشكوى رسمية إلى نقابة المهن التمثيلية، وأعلن الشاعر أيمن بهجت قمر عن رفع دعوى قضائية ضد الفنان محمد رمضان.

مشهد السخرية من إسماعيل ياسين

من جهته أعاد رمضان نشر مقطع فيديو للمشهد الذي أثار الجدل، موضحًا أن من ظهر بالمسلسل، هو نصاب حاول استغلال الشبه بينه وبين الفنان إسماعيل ياسين، للنصب على "موسى"، وزاد من سخونة الأزمة، أن محمد رمضان، سبق وأثار الجدل منذ 4 سنوات، حينما قال: «أنا ضد أفلام إسماعيل ياسين الله يرحمه، التي قدمها عن الجيش».

الطيار الراحل أشرف أبو اليسر مات مقهورا

تعود تفاصيل الأزمة إلى 14 أكتوبر 2019، عندما نشر محمد رمضان فيديو من داخل قمرة قيادة طائرة، أثناء سفره إلى السعودية، وكتب: «في تجربة هي الأولى من نوعها، هانقوم نسوق الطيارة»، وأمسك بعض الأجهزة الخاصة بقيادة الطائرة، وعقب نشر الفيديو عاقبت وزارة الطيران المدني المصرية الطيار أشرف أبو اليسر بالحرمان من عمله مدى الحياة، وأقام الراحل دعوى قضائية مطالبًا محمد رمضان بدفع تعويض عن الأضرار التي لحقت به، وصدر الحكم مؤخرًا بإلزام محمد رمضان بدفع تعويض قدره 6 ملايين جنيه، وظهر رمضان في مقطع فيديو عبر صفحته في موقع "إنستجرام"، وهو داخل حمام السباحة، ويقذف بالدولارات من حوله، وهو ما أثار حفيظة الكثيرين، وفسروا ذلك بأنه استهزاء بالحكم.

رمضان وأبو اليسر في كابينة قيادة الطائرة

ومع رحيل الطيار أشرف أبواليسر، حاصرت الفنان محمد رمضان الاتهامات، بأنه المسؤول عن الأمراض التي عانى منها الراحل، والتي أدت إلى الوفاة مقهورا.

عمرو أديب لو محدش رباك أنا هاعرف أربيك

بدأت المواجهة بين الفنان محمد رمضان والإعلامي عمرو أديب، في مارس الماضي بعد تعرض الشاب يوسف عمر، لإصابة كبيرة خلال مشاركته في تصوير إعلان يقوم ببطولته النجم الشاب، إذ تحدث أديب في برنامجه «الحكاية» عن الواقعة، وقال: «دورنا هو تسليط الضوء على هذا الفنان الشاب الذي تعرض للإصابة، وليس إلقاء الضوء على نمبر وان، وإعلام بلدك ليس ضدك، ومحدش عملك نمبر وان غير إعلام بلدك».

وجاء رد أديب على رمضان، الذي عبر عن استيائه من هجوم الإعلام عليه، بعد حادث الانفجار التي شهده موقع التصوير، وبعد صدور الحكم القضائي في قضية الطيار أشرف أبواليسر، وظهور محمد رمضان في حمام السباحة يلقي الدولارات في المياه، وجه عمرو أديب حديثه إليه، وقال: «يا نمبر وان.. أنت لم تلاحظ إن لك سنة بتعمل مصايب، على فكرة ليس فقط أنت من تمتلك المال، هناك ناس لديها مال أكثر منك بـ100 مرة، ولكن لا يقومون بذلك، إحنا اللي بنحسبه موسى طلع فرعون»، وقابل رمضان هجوم عمرو أديب بطريقة أكثر استفزازًا، حيث نشر فيديو له من مسلسل الأسطورة، أثناء توبيخ أحد الممثلين، وتضمن جملة بصوت عمرو أديب قبل أن يرد عليه محمد رمضان بلا اهتمام: «بس يا بابا».

أديب ومحمد رمضان

من جانبه، أعلن عمرو أديب عن مقاضاة الفنان محمد رمضان، وقال عبر برنامجه: «لو محدش رباك أنا هاعرف أربيك، والبلد دي فيها قانون يسري على الجميع»، ومؤخرا قررت محكمة جنح الشيخ زايد، تغريم الإعلامي عمرو أديب 10 آلاف جنيه، وقضت برفض الدعوى المدنية المقابلة، و50 جنيها أتعاب محاماة، في دعوى السب والقذف التي حملت رقم 1244 سنة 21، في اتهامه بسب وقذف الفنان محمد رمضان.

عمرو يوسف «أحمس»

دخل محمد رمضان على خط أزمة مسلسل "الملك"، الذي يقوم ببطولته الفنان عمرو يوسف، وتقرر إيقافه لحين دراسته تاريخيًا، وأثار جدلًا واسعًا، إذ أعلن عن استعداده لبطولة فيلم عن الملك «أحمس» في 2023، الأمر الذي تسبب في إثارة غضب عدد كبير من الممثلين تضامنًا مع زميلهم الفنان عمرو يوسف، الذي يجسد شخصية "أحمس" في المسلسل.