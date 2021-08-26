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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري السعودي .. النصر يدك شباك التعاون بثلاثية ليتزعم الصدارة مؤقتا

صدى البلد

حقق فريق النصر فوزا صعبا أمام ضيفه التعاون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، على ملعب “مرسول بارك” معقل العالمي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز كاكو هدف التعاون من ركلة جزاء في الدقيقة 88، قبل أن ينجح فنسنت أبو بكر في إدراك التعادل للنصر بتسديدة رائعة في الدقيقة 90+2.

وتمكن عبد الرزاق حمد الله من تسجيل هدف الفوز للنصر من ركلة جزاء في الدقيقة 90+8، وتابع حمد الله بالهدف الثالث في الدقيقة 90+14، بعد تمريرة متميزة من عبد الفتاح عسيري، لينفرد بالحارس ويسدد الكرة في الزاوية اليسرى.
 

ورفع النصر رصيده إلى 6 نقاط، ليتزعم مؤقتًا صدارة دوري المحترفين، بينما تجمد رصيد التعاون عند نقطة واحدة في المركز الرابع عشر.

كما سقط فريق الشباب أمام مضيفه الفتح بهدفين دون رد، في الجولة 3 من الدوري السعودي للمحترفين، في مباراة امتدت إثارتها للحظات الأخيرة.

وبهذا الفوز رفع الفتح رصيده إلى 4 نقاط، وحقق أول انتصار له في المسابقة واحتل المركز الخامس، بينما توقف الشباب عند نقطة وحيدة في المركز قبل الأخير.

وفي مباراة أخرى، تعادل الاتفاق مع أبها بهدف لمثله، في إطار الجولة 3 من الدوري السعودي للمحترفين.

تقدم اللاعب روبين كايسون في الدقيقة 9 لفريق الاتفاق، قبل أن يتعادل أبها في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.

وبهذا التعادل رفع الاتفاق رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث، بينما جاء أبها سابعا برصيد 4 نقاط.

النصر التعاون دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الدوري السعودي فريق الشباب

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