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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فودة يتابع الأعمال الإنشائية لمبنى مدينة شرم الشيخ ويناقش تطوير موانئ

فودة يتابع الأعمال الإنشائية لمبنى مدينة شرم الشيخ ويناقش تطوير موانئ

فودة يتابع
فودة يتابع

تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الأعمال الإنشائية  لمبنى  مجلس  مدينة  شرم الشيخ الجديد  وذلك  ضمن الجولات التفقدية الدورية المستمرة لمتابعة الأعمال والمشروعات الجارية بجميع مدن المحافظة رافقه خلال الجولة الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ،
واللواء ايمن الشريف سكرتير عام المحافظة والدكتور مصطفى صبرى استاذ تخطيط الطرق بجامعة عين شمس واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة وكان في استقبالهم المهندس الإستشاري كرم معوض مستشار المحافظ للتخطيط العمراني، واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ ، . 
واشاد  المحافظ علي سرعة تقدم الأعمال، التى تعدت ال60% والبدء فى أعمال التشطيب مؤكداً أن مبنى مجلس المدينة الجديد صديق للبيئة ومن المبانى الذكية فى نموذج التصميم والامكانات المتقدمة على المستوى التقنى والتكنولوجى والرقمنة واصبح من الصروح الضخمة التى تحققت على أرض مدينة شرم الشيخ، مضيفاً أنه يعد نموذجاً مثالياً لمبنى حكومي متطور ،كما قام المحافظ بتفقد المبنى الادارى الخدمى المجاور له  وأشاد المحافظ بالتصميمات  الحديثة .
وناحية أخري عقد  المحافظ   بمكتبة بمدينة شرم الشيخ اجتماعا مع اللواء محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانىء البحر الاحمر واللواء هشام ابو سنة الرئيس السابق للهيئة والمستشار وليد السباعى المستشار القانونى للمحافظة واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ وعدد من المختصين،
وتم الاتفاق على طرح سقالة ترافكو طبقا للشروط والضوابط والمواصفات  مناقشة انشاء ميناء دهب والحصول على التصديق من وزارة الدفاع لربطه بميناء تبوك بالمملكة العربية السعودية وكذا تطوير رصيف ميناء نويبع وتطوير ميناء شرم الشيخ بما يتناسب مع تطوير مدينة شرم الشيخ الشامل فى المرحلة القادمة .
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فودة يتابع

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اللواء خالد فودة يتابع الأعمال الانشائية شرم الشيخ موانئ

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