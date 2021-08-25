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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاهد ..وادي اسلا بسانت كاترين الطبيعة الخلابة

جمال ساحر.. وادي اسلا بسانت كاترين طبيعة خلابة تجذب الأنظار ..شاهد

وادي اسلا بسانت كاترين
وادي اسلا بسانت كاترين

يعتبر وادي اسلا بسانت كاترين، من الوديان التي تتنوع فيها الحياة البرية وينعم بالمياه العذبة المتساقطة من الجبال علي شكل شلالات وعيون وتنتشر بها الآبار الجوفية والحدائق والاعشاب الطبية النادرة .


ويجذب وادي اسلا، عشاق السفاري والطبيعة لما يحويه من تنوع بيئي فريد والذي يعتبر محطة أساسية للطيور المهاجرة .


يقول اسماعيل حطب مدير محمية سانت كاترين، أن وادي اسلا من أهم وأكبر وديان محمية سانت كاترين، مشيرا إلي أنه الجنوب الغربي من المحمية، يضم العديد من النباتات مثل الحبك والسموة والعشار واللصف والرطريط والقيصوم، واضاف حطب أن وادي اسلا يتميز بأنه تمر عليه الطيور في موسم هجرة الطيور مثل اللقلق الابيض والبجع والحوامات والصقور، علاوة على أن وادي اسلا يعتبر من أهم الوديان الغنية بالموارد المائية لتساقط عليه كميات كبيرة من الأمطار في مواسم سقوط المطر.


وقد اهتم الرحالة والباحثين بوادي اسلا لما يوجد به من طبيعة خلابة وتنوع بيولوجي كبير، وقام أحد الباحثين بدراسة الوادي وهو الشيخ محمد عبد العظيم باعتبار وادي اسلا هو جبل موسي وبرهن علي ذلك بكثير من الشواهد في منطقة وادي اسلا .


وقد دعا سليمان الجبالي أحد نشطاء  البيئة بسانت كاترين بتنظيم رحلات سفاري لوادي اسلا والدعاية والترويج له سياحيا  مشيرا إلي أن  المستقبل للسياحة البيئة وخاصة هي السياحية الصحية والأمن من فيروس  كورونا .


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وادي اسلا بسانت كاترين وادي اسلا الحياة البرية المياه العذبة الآبار الجوفية محمية سانت كاترين هجرة الطيور اللقلق الابيض طبيعة خلابة

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