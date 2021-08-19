بالزغاريد.. حياة كريمة تسلم شقة بالأثاث لسيدة تعول أسرتها بطابا

وفرت مبادرة حياة كريمة وحدة سكنية للسيدة سنية سعيد إبراهيم، حيث تعول أسرتها بمدينة طابا تم وتم فرشها بالأثاث لإنهاء معاناتها هي وأسرتها.

حيث كان أمر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتسهيل إجراءات حصولها وحدة سكنية وإزالة العقبات بالإضافة للتنسيق مع أحدي جمعيات الخير " الاورمان " لتوفير اثاث ومفروشات للوحدة السكنية.



وقد استقبلت المواطنة تسلمها الشقة والأثاث والأجهزة الكهربائية بالزغاريد، حيث شملت غرفة نوم كاملة وانترية ومطبخ خشب قطعتين 150سم، وثلاجة 16 قدم وبوتوجاز 5 شعلة وغسالة فوق اتوماتيك ومروحة عمودى و3 سجاده و4 مشايات.



وكانت السيدة سنية تحملت ظروف اسرتها بعد مرض زوجها وقامت بالعمل واعالة الأسرة .

وتقدمت سنية بالشكر لمحافظ جنوب سيناء الذي بادر بحل مشكلتها وتوفير حياة كريمة لها

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تسليم سيدة شقة بطابا

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