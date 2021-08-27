لقاء الخميسي تسعى لاعتلاء "الترند" وتطالب بإلغاء خانة الديانة من "الرقم القومي"

تعرضت الفنانة المصرية لقاء الخميسي، لموجة من الهجوم الحاد، بعد أن زجت بنفسها في قضية شائكة، لتتخذ دور المدافع عن قضية خانة الديانة في البطاقة الشخصية بمصر، وهو ما فسره البعض بالبحث عن "الترند".

لقاء الخميسي

لقاء: "معرفة ديانة الآخرين لا هتزود ولا هتنقص".

فجأة وبدون مقدمات، كتبت الفنانة لقاء الخميسي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "معرفة ديانة الآخرين لا هتزود ولا هتنقص"، مضيفة: "أحب أرد على أصدقائي وأقولهم وإيه أهمية خانة الديانة؟، البطاقة الشخصية علشان نعرف اسم حضرتك وميلادك لأي مصالح حكومية، أو أي ظرف أمني، وده مالوش علاقة تماما بديانة حضرتك، الديانة تخصك أنت لوحدك متخصش أي مصالح حكومية أو أي شخص عادي أو أي مكان أو إنسان آخر، إلا إذا حضرتك بتصنف الناس بدينهم وبتختار تتعامل مع الناس بمسلم ولا مسيحي ولا يهودي ولا حتى مجوسي الديانة، وعلاقة الإنسان بربه ومعتقداته أمور شخصية جدا ومش عامة، يا رب يكون كلامي وضح وجهة نظري، معرفتك بديانة الآخر لا هتزود ولا هتنقص، مطلوب منك تتعامل بإنسانية فقط مع أي شخص أيا ما كانت ديانته".

هجوم شديد على منشور لقاء

وفور نشر المنشور، تعرضت لقاء الخميسي لهجوم شديد من رواد السوشيال ميديا، ومن عدد من زملائها في الوسط الفني، حيث علقت المخرجة نيفين شلبي على حديث لقاء الخميسي، وكتبت قائلة: "طالما لا هتزود ولا هتنقص نشيلها ليه، وبعدين أمنيا الأفضل تبقى مكتوبة، أمن للكنائس لو حد غريب حب يدخل يتم منعه، حضرتك عارفه الجرائم اللي كانت بتحصل.. وربنا يستر على جوامعنا وكنايسنا ويحفظ بلدنا".

المخرجة نيفين شلبي

وهو ما دفع لقاء إلى عرض بعض رسائل الهجوم عليها، وردت قائلة: "تحريف كلامي غير مقبول إطلاقا.. كلامي واضح، معرفه ديانة الآخرين لا هتزود ولا تنقص، مش خانة الديانة اللي هاتزود أو تنقص!".

المستشار نجيب جبرائيل

الكنيسة القبطية تطالب بحذف خانة الديانة

كان مستشار الكنيسة القبطية في مصر نجيب جبرائيل، قد أقام دعوى قضائية، طالب فيها بإلزام وزير الداخلية ومساعده لقطاع الأحوال المدنية بإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، وقال في دعواه، إنه في ظل ما تشهده مصر من وحدة صف غير مسبوقة تحت قيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومن ثم فقد آن الأوان للتخلص من كل مالا يرتضي هذه الدولة، بل أحياناً يكون لاستغلال بعض الأمور وبسوء نية في تقويض أركان الدولة، التي من بينها بعض الأوراق الثبوتية التي تصدرها وزارة الداخلية والمتمثلة في بطاقة الرقم القومي.

وأوضحت الدعوى، أن بطاقة الرقم القومي تعد مرآة عامة لإثبات الشخصية، وأصبحت وثيقة هامة في كل دول العالم، حيث تدون بها البيانات الشخصية وتسهل كثيراً من الأمور الحياتية، مثل التعامل مع البنوك والمرور وغيرها، مشيرة إلى أن "استمرار وجود خانة الديانة ببطاقة الرقم القومي يظل أمر غير مفهوم، خاصة وأننا في دولة شعبها متدين بطبعه، وهذا سر تفرده وتفوقه، ومن ثم فإن وعي المرء وإدراكه وإيمانه بعقيدته لا يكون من خلال مجرد لفظ يكتب سواء بمسلم أو مسيحي ببطاقة الرقم القومي".

حذف خانة الديانة

ولفتت الدعوى النظر إلى "ضرورة استغلال المداخلة التليفونية الأخيرة التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، التي تحدث فيها عن قضية الأديان والوعي والعقيدة، للتأكيد على أن الأديان أكبر من مجرد اختزالها في خانة ببطاقة الرقم القومي.

وعددت الدعوى مساوئ الإبقاء على خانة الديانة ببطاقة الرقم القومي، مؤكدة أن بعض ضعاف النفوس يستبعدون بناء عليها بعض المواطنين من التعيين في الوظائف الكبرى، كما أن التضييق وصل إلى عقود الإيجار والتملك التي تؤثر على اتمامها في بعض الأحيان وجود تلك الخانة.

ديانة لقاء الخميسي

وتساءل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حول ديانة لقاء الخميسي، وهذا بعد الهجوم الذي تعرضت له من المتابعين لها بعد مطالبتها بإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي.

لقاء وزوجها محمد عبد المنصف

وقال بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إن ديانتها هي الديانة المسيحية، ولكن من المؤكد بأنها مسلمة، لأن إسمها لقاء عبد الملك الخميسي، وزوجها محمد عبد المنصف، ولديها ولدان وهما "آسر وأدهم"، فيما استنكر آخرون تطرقها لهذا الأمر في هذا التوقيت الذي يتبنى فيه رئيس الجمهورية إحلال السلام النفسي والطمأنينة في نفوس المواطنين، من خلال حثه الدائم على تعديل الخطابين الديني والروحي، لتغيير المعتقدات والمفاهيم المغلوطة لدى المواطنين، بضرورة الإبتعاد عن كل ما يثير المشاحنات بين نسيج الوطن من مسلمين ومسيحيين ونبذ التعصب.