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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد حصده فضية طوكيو 2020.. من هو شريف عثمان لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال؟

شريف عثمان
شريف عثمان

حقق البطل المصري شريف عثمان، فضية منافسات رفع الأثقال وذلك في منافسات وزن 59 كجم ضمن دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو والتي تقام خلال الفترة بين 24 أغسطس حتى 5 سبتمبر.

ونعرض مسيرة شريف عثمان بعد حصوله على الفضية :- 
-شريف عثمان هو رباع بارالمبي مصري ولد عام 1982 في محافظة المنيا

-اختير شريف عثمان لتمثيل منتخب مصر في عام 2006 ليبدأ مسيرة حصد الألقاب والبطولات

-يمتلك شريف عثمان تاريخا كبيرا في الألعاب البارالمبية حيث سبق وحقق ذهبية في بطولة العالم كوريا 2006

-كما حقق شريف عثمان ذهبية في بطولة العالم ماليزيا 2010 وذهبية بطولة العالم بالإمارات 2014 .

-وعلي مستوي الأولمبياد حقق شريف عثمان ثلاث ميداليات ذهبية في بكين 2008 ، لندن 2012 ، ريودي جانيرو 2016

-واستطاع “شريف ” رفع ثقل وزنه 187  ليحقق الميدالية  الأولى لمصر  في بارالمبياد طوكيو  ويضيف الميدالية الرابعة له في تاريخه البارالمبي 

-وتعد هذه المشاركة هي الظهور الثالث عشر للبعثة المصرية في دورة الألعاب البارالمبية حيث كانت أول مشاركة في نسخة عام 1972 بمدينة هايدلبرغ بألمانيا الغربية.

-واستطاعت مصر تحقيق 177 ميدالية على مدار مشاركتها في الدورة البارالمبية بواقع 49 ذهبية و64 فضية و64 برونزية.

-ويمثل مصر في منافسات رفع الأثقال 15 لاعب ولاعبة هم :طه عادل، شريف عثمان، محمود عطية، محمد صبحي، هاني محسن، عمرو فاروق، محمد السيد، ورانده تاج الدين، رحاب رضوان، جيهان غريب، فاطمة عمر، فاطمة محروس، أمل حفني، جيهان جلال، أماني إبراهيم.

-وتشارك البعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو بعدد 49 لاعب ولاعبة  يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات، ولأول مرة تشارك مصر في منافسات ثمانية ألعاب خلال مشاركتها في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية.

شريف عثمان رفع الاثقال دورة الألعاب البارالمبية البارالمبية مصر الاولمبياد

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