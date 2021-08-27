كنا قريبون من الاتفاق مع الزمالك.. فرج عامر يكشف تفاصيل انتقال حسام حسن لـ الأهلي

أعلن المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة، تفاصيل انتقال حسام حسن إلى النادي الأهلي بعد جلسة أمس مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وكتب عامر، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “أول تصريح بخصوص حسام حسن.. تعاملنا بمنتهي الشفافية مع الجميع بعد أن تلقينا 4 عروض شفهية لانتقال حسم حسن نجم المنتخب القومي وسموحة في كرة القدم ولم نفرق بين أي من الأندية الـ ٤ إطلاقا بل كنا قريبين جدا من الموافقة على انتقال حسام حسن للزمالك ولكن رئيس نادي الزمالك اكد انة لا يعلم شئ عن هذة المفاوضات مما اشعرنا ان من كان يتكلم مع سموحة تكلم بصفة شخصية”.

وأضاف: “وعلى مدار حياتنا الكروية تبادلنا مع الزمالك لاعبين ومدربين كثيرين ونحن نحترم الزمالك ادارة وجمهور وكنا وما زلنا اول من اول من هنأ الزمالك ببطولة الدوري العام بل توقعت فوز الزمالك بدرع الدوري منذ اكثر من شهر ،علاقتنا مع جميع اندية مصرية ودية ويسودها الاحترام والتعاون المتبادل”.

وأكمل: “انتقال حسام حسن للأهلي، لم يتدخل أحد اطلاقا، ولم يتكلم أحد في انتقال حسام حسن نجم الكرة المصرية إلى الأهلي إلا الكابتن محمود الخطيب ومعي مباشرةً ومرة واحدة فقط في خلال جلسة ودية، ورغبة اللاعب وحبه لـ الأهلي ومصلحة سموحة واحترامنا لما قدمت لسموحة من إخلاص وعطاء واحترام للنادي، ولعلاقتي القوية باللاعب كأب له حسمت الانتقال في دقائق”.

وأوضح: “كل ما قيل عن التفاصيل غير دقيق ولكني لن أخوض فيها احتراما لرغبتنا المشتركة في ذلك، ولكن ليس في الإمكان أحسن مما اتفقنا عليه لصالح الرياضة المصرية والناديين، كل التوفيق لحسام حسن ، وكل النجاح للنسر الأحمر محمود الخطيب”.