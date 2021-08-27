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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يكشف سبب عدم انتقال حسام حسن لـ نادى الزمالك .. شاهد

فرج عامر
فرج عامر

كشف فرج عامر رئيس نادى سموحة ، سبب عدم انضمام حسام حسن لـ نادى الزمالك ، موضحا ان رئيس نادي الزمالك اكد انه لا يعلم شيئا عن هذه المفاوضات .

 

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك : " اول تصريح بخصوص حسام حسن تعاملنا بمنتهي الشفافية مع الجميع بعد أن تلقينا اربع عروض شفهية  لانتقال حسم حسن نجم المنتخب القومي وسموحة في كرة القدم ولم نفرق بين أي من الأندية الـ٤ اطلاقا بل كنا قريبين جدا من الموافقة علي انتقال حسام  حسن للزمالك .

واضاف فرج عامر ان :  رئيس نادي الزمالك اكد انه لا يعلم شيئا عن هذه المفاوضات مما اشعرنا ان من كان يتكلم مع سموحة تكلم بصفة شخصية ، وعلي مدار حياتنا الكروية تبادلنا مع الزمالك لاعبين ومدربين كثيرين ونحن نحترم الزمالك  إدارة وجمهور وكنا وما زلنا اول من  اول من  هنأ الزمالك ببطولة الدوري العام بل توقعت فوز الزمالك بدرع الدوري  منذ اكثر من شهر .

 

واختتم عامر : علاقتنا مع جميع اندية مصرية ودية ويسودها الاحترام  والتعاون المتبادل ".

 

و أعلن الإعلامي أحمد شوبير انضمام  حسام حسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية .


وكتب شوبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” قائلا : “ الصفقة الرابعة حسام حسن مهاجم سموحة في الأهلي” .
 

الزمالك فرج عامر رئيس نادي الزمالك حسام حسن نادي الزمالك احمد شوبير الأهلى

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