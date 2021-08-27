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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر: رفضنا عرضا بـ "فلوس" كتير لرحيل الهاني سليمان

فرج عامر
فرج عامر

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة استمرار الهاني سليمان حارس مرمي الفريق الاول لكرة القدم .

وكتب فرج عامر عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : رفضنا التفريط في الهاني سليمان حارسنا المتألق، ونجمنا المهاجم المغربي عبد الكبير الوادي نهائيا ، بفلوس كتير ، بناء علي رغبة الكابتن أحمد سامي.

وأضاف: لو متظلمناش تحكيميا عذا العام لكننا نهينا في مركز اكثر تقدما من الثالث في الدوري العام المصري، معلش مش حنبص ورانا بس حنبص قدامنا ونفتح عنينا.


في سياق أخر أعلن المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة، تفاصيل انتقال حسام حسن إلى النادي الأهلي بعد جلسة أمس مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وكتب عامر، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “أول تصريح بخصوص حسام حسن.. تعاملنا بمنتهي الشفافية مع الجميع بعد أن تلقينا 4 عروض شفهية  لانتقال حسم حسن نجم المنتخب القومي وسموحة في كرة القدم ولم نفرق بين أي من الأندية الـ ٤ إطلاقا بل كنا قريبين جدا من الموافقة على  انتقال حسام  حسن للزمالك ولكن رئيس نادي الزمالك أكد أنه لا يعلم شيء عن هذه المفاوضات مما اشعرنا ان من كان يتكلم مع سموحة تكلم بصفة شخصية”.

وأضاف: “وعلى مدار حياتنا الكروية تبادلنا مع الزمالك لاعبين ومدربين كثيرين ونحن نحترم الزمالك  إدارة وجمهور وكنا وما زلنا اول من  اول من  هنأ الزمالك ببطولة الدوري العام بل توقعت فوز الزمالك بدرع الدوري  منذ اكثر من شهر ،علاقتنا مع جميع اندية مصرية ودية ويسودها الاحترام  والتعاون المتبادل”.

وأكمل: “انتقال حسام حسن للأهلي، لم يتدخل أحد اطلاقا، ولم يتكلم أحد في انتقال حسام حسن نجم الكرة المصرية إلى الأهلي إلا الكابتن محمود الخطيب ومعي مباشرةً ومرة واحدة فقط في خلال جلسة ودية، ورغبة اللاعب وحبه لـ الأهلي ومصلحة سموحة واحترامنا لما قدمت لسموحة من إخلاص وعطاء واحترام للنادي، ولعلاقتي القوية باللاعب كأب له حسمت الانتقال في دقائق”.

وأوضح: “كل ما قيل عن التفاصيل غير دقيق ولكني لن أخوض فيها احتراما لرغبتنا المشتركة في ذلك، ولكن ليس في الإمكان أحسن مما اتفقنا عليه لصالح الرياضة المصرية والناديين، كل التوفيق لحسام حسن ، وكل النجاح للنسر الأحمر محمود الخطيب”.

سموحة نادي سموحة الهاني سليمان فرج عامر

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