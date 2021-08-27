إزالة 750حالة إشغال ومصادرة95 مضبوطات وتحرير مخالفات للباعة في أسوان

واصلت الأجهزة المعنية بأسوان تنظيم الحملات المكبرة المفاجئة في الفترة المسائية والصباحية الهادفة لتفريغ الأسواق والشوارع الرئيسية الداخلية من الإشغالات والباعة الجائلين بما يساهم فى تحقيق السيولة المطلوبة للمشاة والمركبات وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

وفى هذا الإطار تم تنظيم العديد من الحملات التى شارك فيها مجموعة من القيادات والعاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، بمعاونة ضباط وأفراد شرطة المرافق ومديرية الأمن حيث أسفرت جهود هذه الحملات المسائية والصباحية فى إزالة 750 حالة إشغال ، مع رفع ومصادرة 20 أستاند و 6 ثلاجات ، بجانب 18 سجادة و 17 فترينة و 5 تربيزة و 15 كرسى ، بالإضافة إلى 4 أسطوانات بوتاجاز كبير وصغير ، و 10 تندة " شمسية " مخالفة ، فضلاً عن تجرير العديد من محاضر إشغال الطريق العام وذلك بشوارع السوق السياحى والمطار والحدادين والسودانية وشرق البندر وغيرها من الشوارع الجانبية .

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وكان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إشارة البدء لشباب المتطوعين بطرق الأبواب ولقاء المواطنين داخل القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية التطوير الشامل للريف المصرى " حياة كريمة " من أجل تصحيح المفاهيم المغلوطة والتوعية بمخاطر الإدمان وتعاطى المخدرات وذلك بالتعاون والتنسيق مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بإشراف من الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الإجتماعى ومدير الصندوق .

وقد أكد محافظ أسوان على أن الحملة تستهدف الشرائح العمرية المختلفة للشباب والنشء لرفع الوعى بخطورة إنتشار الإدمان بكافة أشكاله وأنواعه وكيفية العلاج منه بالمجان وفى سرية تامة عن طريق الإتصال بالخط الساخن ( 16023 ) ، لافتاً إلى أن هذه الحملة قامت على مدار يومين متواصلين بطرق الأبواب بقرى الطوناب والبصيلية الوسطى بمركز إدفو حيث تم توزيع البرشورات والكتيبات والملصقات الخاصة بالتوعية ، مع تنظيم ندوات ولقاءات تثقيفية داخل مراكز الشباب ، كما أنه سيتم إستثمار القوافل الثقافية المتنقلة داخل قرى حياة كريمة .

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لنشر الوعى بين النشء والشباب والإرتقاء بالسلوكيات الإيجابية ضمن الجهود المبذولة لتحقيق التنمية البشرية جنباً إلى جنب مع إدخال المرافق العامة وإنشاء وإحلال وتجديد المواقع الخدمية المختلفة .

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