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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 60 مليون جنيه

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية مجريس في صدفا

قرية مجريس في صدفا
قرية مجريس في صدفا أسيوط

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي لقرية مجريس التابعة لمركز صدفا للوقوف على معدلات التنفيذ ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري في إطار جهود الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم والإسراع بمعدلات التنمية في الصعيد .

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رافقه خلال الجولة محمد كمال رئيس مركز ومدينة صدفا والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة والشيخ عاصم قبيصى وكيل وزارة الاوقاف بالمحافظة والمهندس صابرعبد الرؤوف مدير عام التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندسة وفاء أحمد سيد مدير عام تنفيذ الأعمال المدنية بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندسة هبة مصطفى مدير الأعمال المدنية بالهيئة.


حيث بدأ المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد أعمال إنشاء مشروع الصرف الصحي بقرية مجريس والذي يبلغ تكلفته الإجمالية 60 مليون جنيه ويجري تنفيذه لخدمة القرية وتوابعها وتابع معدلات التنفيذ بالمشروع الذي سيخدم 13 ألف نسمة من المواطنين ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وتابع أعمال تنفيذ الشبكات بالشوارع بإجمالي أطوال 11,270 كم بالإضافة إلى الأعمال الجاري تنفيذها بمحطة الرفع.


ووجه المحافظ  بضرورة الإسراع في تنفيذ الأعمال بالمشروع ورفع معدلات الأداء وجودة الأعمال التي يجري تنفيذها وحثهم على المتابعة المستمرة للأعمال وفقًا لكافة الاشتراطات الفنية مشددًا على أهمية التنسيق بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات المنفذة لسرعة نهو الأعمال وتذليل كافة العقبات وفقًا للاشتراطات الفنية ومعايير الجودة تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.  


وأكد المحافظ أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الأولى بإجمالي 149 قرية و894 تابع وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 5 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح" وسيتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" لافتًا إلى أن هذه المراكز والقرى والنجوع التابعة لها سوف تشهد تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

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محافظ أسيوط اللواء عصام سعد الصرف الصحى حياة كريمة قرية مجريس صدفا

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