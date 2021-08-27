مصرع عاملين في انهيار بئر صرف صحي بـ سوهاج

لقي عاملين مصرعهما إثر انهيار بئر صرف صحي عليهما، أثناء أعمال الحفر للإحلال والتجديد، بناحية قرية شندويل البلد دائرة مركز المراغة شمالي محافظة سوهاج.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، بورود بلاغًا من إدارة النجدة مفاده انهيار بئر صرف صحي على عاملين بناحية قرية شندويل دائرة المركز، أثناء أعمال الحفر.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع كلاً من:"خالد. ح. م - 31 سنة - عامل، وإسلام. م. إ - 37 سنة - عامل"، إثر انهيار بئر الصرف الصحي عليهما، وعلى الفور تم الدفع بقوات الإتقاذ البري وتم انتشال الجثتين من أسفل الأنقاض.

تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى المراغة المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.