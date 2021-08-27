مدرب مانشستر يونايتد يفتح أبواب مسرح الأحلام لـ كريستيانو رونالدو

فتح أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الطريق أمام كريستيانو رونالدو للعودة لـ أولد ترافورلد "مسرح الأحلام".

أكد ماسيميليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس، رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مدرب مانشستر يونايتد خلال تصريحات صحفية: نحن دائما علي تواصل مع كريستيانو رونالدو بالنسبة لي هو أفضل لاعب في العالم وكنت محظوظا باللعب جانبه.

وأكمل: برونو يتحدث دائما مع كريستيانو رونالدو وهو يعرف شعورنا تجاهه إذا قرر الرحيل عن يوفنتوس فنحن هنا.

جاء ذلك بعد تصريحات اليجري برحيل كريستيانو رونالدو عن فريق يوفنتوس.

وقال أليجري في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمواجة إمبولي: "رونالدو أبلغني برغبته في الرحيل عن صفوف يوفنتوس، لذلك لن يكون متواجدا معنا ضد إمبولي".

وتابع أليجري:" أشكر رونالدو على كل ما قدمه لصالح يوفنتوس خلال الفترة الماضية، إنه نموذج لللاعبين الشباب".