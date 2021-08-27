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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

200 جنيه يتربع على عرش الإيرادات في أول أيام عرضه

فيلم 200 جينه
فيلم 200 جينه

بدأت دور العرض السينمائية في عرض فيلم 200 جنيه أمس الخميس، وحقق الفيلم نجاحا منقطع النظير في أول أيام عرضه، حيث تربع على عرش الإيرادات بإجمالي إيرادات وصل إلى 928 ألف جنيه ليوم الخميس الموافق 26 أغسطس، وبذلك أصبح فيلم 200 جنيه في مقدمة الإيرادات متفوقا على فيلم الإنس والنمس الذي حقق إجمالي إيرادات في نفس اليوم يقدر ب 888 ألف جنيه، وفيلم موسى الذي حقق إجمالي إيرادات 440 ألف جنيه، وفيلم العارف الذي حقق إجمالي إيرادات 230 ألف جنيه

فيلم 200 جنيه بطولة كوكبة من النجوم على رأسهم إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلى علوي، غادة عادل، أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، أحمد السعدني، صابرين، مي سليم، دينا فؤاد، محمود البزاوي، محمود حافظ، وملك قورة

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تنقلنا بين تفاصيل وأحداث مجموعة قصص مختلفة تربطهم عملة 200 جنيه، والفيلم من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين.

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بعد عرض فيلم 200 جينه.. إسعاد يونس ضيفة أمير كرارة في سهرانين

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المخرج محمد أمين يكشف كواليس وفكرة فيلم 200 جنيه.. فيديو

العرض الخاص لفيلم 200 جينه 

احتفل الثلاثاء 24 أغسطس، صنّاع فيلم 200 جنيه بالعرض الخاص في إحدى سينمات 6 أكتوبر وذلك بحضور عدد من أبطال الفيلم، بينهم، ليلي علوي إسعاد يونس وصابرين وأحمد السعدني وهاني رمزي وحرمه وأحمد رزق ومي سليم ودينا فؤاد وغادة عادل وسليمان عيد، والمنتجين محمد عبدالحميد ووائل علي وأحمد عبد العاطي.

وتفتتح أمس الأربعاء 25 أغسطس قاعات دور العرض السينمائي فيلم 200 جنيه ، بعدما احتفل نجومه وصناعه بعرضه الخاص ليلة أمس الثلاثاء.

 

ملخص أحداث فيلم 200 جنيه 

فيلم "200 جنيه، تدور أحداثه في إطار اجتماعي يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

 

صناع فيلم 200 جنيه 

«200 جنيه»، من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلي علوي ،أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبد العزيز، محمود حافظ، محمود البزاوي ،مي سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد.

والفيلم من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين، ومن إنتاج شركتي «فيردي» لـ محمد عبدالحميد، ووائل علي، وشركة «آرت ميكرز» للمنتج أحمد عبد العاطي.

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