المخرج محمد أمين يكشف كواليس وفكرة فيلم 200 جنيه.. فيديو

قال المخرج الكبير محمد أمين، إن السينما المصرية ناقشت تجديد الخطاب الديني منذ عقود طويلة، معقبا: "من الضروري أن يرد الفن على تساؤلات الجمهور وأن يشعر الجمهور أن الفن يشعر به".



وأضاف "أمين"، خلال استضافته ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "الفن يحدث حالة من التنوير وهو أن كل ما يقال ليس بالضرورة صحيحا"، لافتا: "عندما يشاهد الجمهور تجربة مثل تجربته أو تجربة سمع عنها، يشعر أن المجتمع به ذاكرة عامة قريبة من بعضها"، لافتا: " الجمهور سيشاهد نفسه وحكاياته في فيلم 200 جنيه".



وأوضح: "الفلوس مصدر أساسي في حياتنا ومسئولة عن ت تسيير حياتنا، لذلك فكرة الفيلم تدور على أخذ الـ200 جنيه كمبرر درامي للدخول في حياة أشخاص عدة بشرائح مختلفة"، مردفا: "الفلوس ماشيه في المجتمع وإحنا بنقف في 8 قصص مع الـ200 جنيه، وهي بتتنقل في المجتمع من شخص لشخص، من شخص غني لشخص بسيط لشخص من فئة اجتماعية مختلفة، حتى تصل لآخر شخص بدأت معه ومن ثم ينتهي الفيلم".

العرض الخاص لفيلم 200 جينه



احتفل الثلاثاء 24 أغسطس، صنّاع فيلم 200 جنيه بالعرض الخاص في إحدى سينمات 6 أكتوبر وذلك بحضور عدد من أبطال الفيلم، بينهم، ليلي علوي إسعاد يونس وصابرين وأحمد السعدني وهاني رمزي وحرمه وأحمد رزق ومي سليم ودينا فؤاد وغادة عادل وسليمان عيد، والمنتجين محمد عبدالحميد ووائل علي وأحمد عبد العاطي.

وتفتتح أمس الأربعاء 25 أغسطس قاعات دور العرض السينمائي فيلم 200 جنيه ، بعدما احتفل نجومه وصناعه بعرضه الخاص ليلة أمس الثلاثاء.

ملخص أحداث فيلم 200 جنيه

فيلم "200 جنيه، تدور أحداثه في إطار اجتماعي يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدى والتراجيدى ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

صناع فيلم 200 جنيه

«200 جنيه»، من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلي علوي ،أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبد العزيز، محمود حافظ، محمود البزاوي ،مي سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد.

والفيلم من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين، ومن إنتاج شركتي «فيردي» لـ محمد عبدالحميد، ووائل علي، وشركة «آرت ميكرز» للمنتج أحمد عبد العاطي.

