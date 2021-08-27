وهذا موعد جنازته|نقيب الإعلاميين: ستبحث إطلاق اسم الكنيسي على القاعة الكبرى بالنقابة

كشف الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، عن أن النقابة ستبحث إطلاق اسم الإعلامي الراحل حمدي الكنيسي على القاعة الكبرى في النقابة، كما سيتم دراسة إقامة حفل تأبين للإعلامي الراحل.

وقال طارق سعدة في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن جنازة حمدي الكنيسي، ستكون غدا السبت، من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.

ونعى طارق سعدة الإعلامي الراحل قائلا: "نعزي أنفسنا في فقدان رمز إعلامي كبير، هو أبونا وأستاذنا ومعلمنا، وله مواقف مشرفة في كل المجالات، وله الكثير من المواقف المشرفة في مجال الإعلام وتأسيسه ومقومات وضوابط مهنة الإعلام في مجال تأسيس أول نقابة للإعلاميين"، مردفا "كان له بصمات واضحة في حياتي وصناعتي وتكويني وفقدت سندا كبيرا على المستوى المهني والاجتماعي".