مجموعة جديدة.. جيب رانجلر 2021 باللون الوردي الفاقع| صور

أعلنت شركة جيب الأمريكية أنها ستضيف اللون الوردي الفاقع الجديد إلى ألوان طلاء سيارتها الأيقونية رانجلر موديل 2021، في خطوة لزيادة حدة المنافسة مع شقيقتها برونكو سبورت 2021 التي بدورها أعلنت إضافة مزيد من الألوان مثل الـ Hot Pepper Red والـ Eruption Green.

وفقًا لموقع "كار آند رايفر"، يُطلق على خيار اللون الجديد لسيارة رانجلر اسم Tuscadero ، وهو متوفر في جميع سيارات الرانجلر بدءًا من الطراز الرياضي وحتى طراز Rubicon 392 بقوة 470 حصانًا، وأيضًا طراز الـ 4xe الهجين الجديد.

كما سيتوافر اللون الوردي الفاقع في التصميمات ذات البابين والأربعة أبواب بسقف صلب أو ناعم.، وتقول جيب موتورز إن اللون الجديد متوفر فقط في إصدار الرانجلر في الوقت الحالي ولم تعلق على توفر اللون في شاحنة الجلادياتور متوسطة الحجم على الرغم من أنها أضافت مؤخرًا لون Gecko المحدود إلى سيارة الـ بيك آب رانجلر.

وبلغت تكلفة طلاء الـ Tuscadero حوالى 395 دولارًا وهو متاح للطلب الآنـ ويمكن للعملاء طلبه بدءًا من شهر نوفمبر القادم.

ةينضم الخيار إلى ألوان مثيرة أخرى بما في ذلك Gecko و Hellayella و Snazzberry. تبدأ أسعار جيب رانجلر 2021 من 30.565 دولارًا ويمكن أن تصل إلى 75890 دولارًا لمركبة روبيكون 392 التي تعمل بمحرك V-8.