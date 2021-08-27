عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم بدبلومة العلاج بالفن بكلية التربية الفنية جامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

طرحت كلية التربية الفنية جامعة حلوان برنامج دبلوم للعلاج بالفن ويهدف إلى التعرف على المبادئ الأساسية الخاصة بمجال العلاج بالفن، والتعرف على المضمون الفلسفي والنظري والتطبيقي للعلاج بالفن، وممارسة بعض المهارات والتقنيات الخاصة بمجال العلاج، والتواصل مع الفئات العادية وغير العادية من خلال وسائط الفن التشكيلي.

 

يأتي ذلك تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة و الدكتور محمود حامد عميد الكلية.


ويعد العلاج بالفن هو التخصص الذي يتناول النشاط الفني لأغراض تعبيرية تنفيسية تشخيصية لأغراض علاجية، فالفن كلغة فريدة يتيح للإنسان إسقاط ما بداخله من مكونات قد لا يستطيع التعبير عنها لفظيا، ومن هنا نشأت فكرة إعداد هذا الدبلوم تأصيلاً لفكرة العلاج بالفن كمجال إنساني حديث يكون من شأنه تأهيل العديد من الكوادر كأحد الأهداف المستقبلية التي تنشدها الكلية.

بالصور| جامعة حلوان تبدأ توفير لقاح كورونا للطلاب

ويكون الحد الأدنى لنيل درجة الدبلوم فصلين دراسيين أساسيين ويكون الحد الأقصى ٦ فصول دراسية.

 

ويأتي طرح البرنامج في ظل الاهتمام المتزايد بمجال العلاج بالفن وتطبيق برامجه بالمؤسسات المختلفة التي تعمل على خدمة الفرد لذا كان من الضروري أن  يُعد المعالج بالفن إعدادًا أكاديمياً وعلميا مناسباً.

 

ويتم التقدم للبرنامج عقب استيفاء الطالب للأوراق التالية:
١-أصل المؤهل الدراسي البكالوريوس. 


٢- بيان تقديرات السنوات الخمس. 


٣- أربعة صور شخصية حديثة. 


٤-أصل شهادة الميلاد. 


٥-صورة البطاقة الشخصية سارية. 


٦-أصل شهادة التجنيد للذكور. 


٧-سداد المصروفات الدراسية. 


٨-حافظة بلاستيك. 


٩-ملء استمارة الالتحاق.

 

مجلة QS التعليمية العالمية تبرز نشاط جامعة حلوان في خدمة المجتمع

أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم، القائم بعمل رئيس الجامعة، عن تواجد الجامعة للمرة الثانية ضمن نشرة أخبار التعليم الدولية الخاصة بمؤسسة  QS للتصنيف الدولي فى عددها الخامس، حيث أوضحت المجلة نشاط جامعة حلوان فى خدمة المجتمع وإبراز دورها المجتمعى الحيوي تحت إشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، برئاسة الدكتور ممدوح مهدى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومن خلال مركز رصد ودراسة المشكلات، فى توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع شركة أسمنت حلوان، وهى واحدة من ضمن  شركات مجموعة HEIDELBERG العالمية للأسمنت، وكان ذلك بهدف التطوير المجتمعي في منطقة كفر العلو.

عميد كلية الحاسبات جامعة حلوان: فخور بمستوى مشاريع التخرج الطلاب جامعة حلوان..صور


كما أوضحت نشرة اخبار التعليم الدولية الخاصة بمؤسسة  QS أن البروتوكول يتضمن مجموعة من البنود تتضمن افتتاح مشغل تدريب وتعليم الخياطة والتفصيل والتطريز للسيدات والفتيات.

جامعة حلوان دبلوم للعلاج بالفن برنامج دبلوم للعلاج بالفن كلية التربية الفنية جامعة حلوان اخبار التعليم

ترشيحاتنا

رئيس جامعة القاهرة يطمئن طلاب الثانوية العامة قبل ساعات من إعلان نتيجة التنسيق

فرنسا تعلن انتهاء عمليات الإجلاء من أفغانستان

عمرو أديب يهاجم محمد رمضان بعد ازمة الدكتوراه .. لا هيكسب ولا يربح

أخبار الرياضة| كريستيانو يعود لمانشستر يونايتد.. ماذا قدم رونالدو مع الشياطين الحمر.. والزمالك يُتوج بالدوري

الصناعات المعدنية : الأسياخ الفايبر لا يمكن استخدامها في أعمال البناء

اشربوا الشاي قبل الأكل.. حسام موافي : يقلل امتصاص الحديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

‏مشادة كلامية بين شيكابالا وأحمد مجاهد أثناء تسليم الزمالك درع الدوري

اعتذار وندم.. سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان | تفاصيل

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 عبر هذا الرابط

مصدر بـ الزمالك يكشف حقيقة اعتداء جنش على كارتيرون

مصممة تتهزأ.. رد قوى من زوجة أحمد سعد على سمية الخشاب

ارتفاع منسوب النيل يغمر طرق عزبة يونس بالقوصية|وتحرك عاجل من رئاسة المركز

البنك الأهلى يغلق دفاعاته أمام الزمالك وينهى الشوط الأول بالتعادل السلبى

الأهلى يعلن ضم حسام حسن لمدة 5 سنوات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

ليست وهمية.. 8 نجوم حصلوا على الدكتوراة الفخرية من جامعات مرموقة

سقط في فخ السخرية.. شهادة دكتوراة محمد رمضان فشنك

مصممة تتهزأ.. رد قوى من زوجة أحمد سعد على سمية الخشاب

تلدغ كالأفعى.. دبابير عملاقة قاتلة تهاجم أمريكا

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: نادي الداخلية.. مدرسة صناعة اللاعبيين

د.أحمد سعد عقل يكتب: الأسطورة والدكتوراه الفخرية

عمر عاقيل يكتب: صفقات مضروبة

سعد الفقي يكتب: هموم الصحافة الإلكترونية

أمجد عامر يكتب: «الوعي» طريق الجمهورية الجديدة

خالد عامر يكتب: أفغانستان الآن !

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

كريمة أبو العينين

«بارت تايم».. إيه؟ !!

د.احمد فخرى

العجز المكتسب والنظرة السلبية للحياة

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هزاره وحشد الشيعى

محمد أرسلان

صندوق باندورا أفغانستان

شريف سمير

«فرسان» الأوليمبياد!

نسرين حجاج

200 جنيه

اﻟﻤﺰﻳﺪ