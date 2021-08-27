تعرف على الأوراق المطلوبة للتقديم بدبلومة العلاج بالفن بكلية التربية الفنية جامعة حلوان

طرحت كلية التربية الفنية جامعة حلوان برنامج دبلوم للعلاج بالفن ويهدف إلى التعرف على المبادئ الأساسية الخاصة بمجال العلاج بالفن، والتعرف على المضمون الفلسفي والنظري والتطبيقي للعلاج بالفن، وممارسة بعض المهارات والتقنيات الخاصة بمجال العلاج، والتواصل مع الفئات العادية وغير العادية من خلال وسائط الفن التشكيلي.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة و الدكتور محمود حامد عميد الكلية.



ويعد العلاج بالفن هو التخصص الذي يتناول النشاط الفني لأغراض تعبيرية تنفيسية تشخيصية لأغراض علاجية، فالفن كلغة فريدة يتيح للإنسان إسقاط ما بداخله من مكونات قد لا يستطيع التعبير عنها لفظيا، ومن هنا نشأت فكرة إعداد هذا الدبلوم تأصيلاً لفكرة العلاج بالفن كمجال إنساني حديث يكون من شأنه تأهيل العديد من الكوادر كأحد الأهداف المستقبلية التي تنشدها الكلية.

ويكون الحد الأدنى لنيل درجة الدبلوم فصلين دراسيين أساسيين ويكون الحد الأقصى ٦ فصول دراسية.

ويأتي طرح البرنامج في ظل الاهتمام المتزايد بمجال العلاج بالفن وتطبيق برامجه بالمؤسسات المختلفة التي تعمل على خدمة الفرد لذا كان من الضروري أن يُعد المعالج بالفن إعدادًا أكاديمياً وعلميا مناسباً.

ويتم التقدم للبرنامج عقب استيفاء الطالب للأوراق التالية:

١-أصل المؤهل الدراسي البكالوريوس.



٢- بيان تقديرات السنوات الخمس.



٣- أربعة صور شخصية حديثة.



٤-أصل شهادة الميلاد.



٥-صورة البطاقة الشخصية سارية.



٦-أصل شهادة التجنيد للذكور.



٧-سداد المصروفات الدراسية.



٨-حافظة بلاستيك.



٩-ملء استمارة الالتحاق.

مجلة QS التعليمية العالمية تبرز نشاط جامعة حلوان في خدمة المجتمع

أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم، القائم بعمل رئيس الجامعة، عن تواجد الجامعة للمرة الثانية ضمن نشرة أخبار التعليم الدولية الخاصة بمؤسسة QS للتصنيف الدولي فى عددها الخامس، حيث أوضحت المجلة نشاط جامعة حلوان فى خدمة المجتمع وإبراز دورها المجتمعى الحيوي تحت إشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، برئاسة الدكتور ممدوح مهدى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومن خلال مركز رصد ودراسة المشكلات، فى توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع شركة أسمنت حلوان، وهى واحدة من ضمن شركات مجموعة HEIDELBERG العالمية للأسمنت، وكان ذلك بهدف التطوير المجتمعي في منطقة كفر العلو.



كما أوضحت نشرة اخبار التعليم الدولية الخاصة بمؤسسة QS أن البروتوكول يتضمن مجموعة من البنود تتضمن افتتاح مشغل تدريب وتعليم الخياطة والتفصيل والتطريز للسيدات والفتيات.