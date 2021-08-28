مشاهد من تتويج الزمالك بلقب الدورى رقم 13 بعد تعادل البنك الأهلي

شهدت احتفالات فريق الكرة الأول بنادى الزمالك العديد من المشاهد على هامش التتويج بدرع الدورى الممتاز رقم 13 في تاريخه.

وسادت حالة من التوتر خلال احتفالات نادى الزمالك بدرع الدورى ونشبت مشادة بين محمود عبدالرازق “شيكابالا” قائد القلعة البيضاء مع المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة التي تدير اتحاد الكرة.

فرحة عارمة

كما شهدت مراسم التتويج فرحة عارمة من قبل لاعبى نادى الزمالك والجهاز الفنى والإدارى إلى جانب المسؤولين عن القلعة البيضاء بتحقيق اللقب رقم 13 فى تاريخه.

وتعادل فريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مع نظيره فريق البنك الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي اقيمت بينهما باستاد بتروسبورت في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى ٨٠ نقطة وحسم لقب المسابقة لصالحه من الجولة السابقة، في حين رفع البنك الأهلي رصيده إلى ٣٥ نقطة يحتل بهم المركز الخامس عشر.

أزمة فى مراسم التتويج

ونشبت مشادة كلامية بين محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد فريق الزمالك، وبين أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة ؛بسبب رغبة قائد الفريق الأبيض في دخول اللاعبين المستبعدين من القائمة، وأسر اللاعبين إلى ملعب بتروسبورت للاحتفال بدرع الدوري.

ورفض أحمد مجاهد، السماح لقائد الفريق باستقدام أسر اللاعبين لأرضية الملعب؛ مما دفع شيكابالا للانفعال عليه.



وحرمت العارضة لاعبي الزمالك من تسجيل هدف التقدم على البنك الأهلي في الدقيقة 15 من عمر المباراة، في هجمة هي الأولى خلال الربع ساعة الأولى من المباراة.

مرر إمام عاشور كرة عرضية رائعة بالمقاس على رأس محمود علاء الذي سدد الكرة برأسية متقنة ولكنها ارتطمت بالعارضة وحلت محل حارس مرمى البنك الأهلي.

وسدد إمام عاشور لاعب الزمالك صاروخية نحو مرمى أحمد السعدنى حارس مرمى البنك الأهلي، ولكن تصدى لها السعدني ببراعة شديدة وأبعدها عن مرماه.

وحاول البنك الأهلي أن ينظم هجمة مميزة على مرمى الزمالك، وبالفعل وصل إلى مرمى أبو جبل الذي تألق ومنع اهتزاز شباكه بعد إبعاده لتسديدة قوية من فادي فريد.

لم يتبدل الأداء كثيراً مع بداية شوط المباراة الثاني، وبدأ الزمالك في الاستحواذ على الكرة والبنك الأهلي يدافع بقوة.

وفي ركلة حرة مباشرة من مكان خطير لصالح البنك الأهلي سددها فادي فريد مباشرة على مرمى أبو جبل، الذي تصدى للكرة بصعوية بالغة وأبعدها عن مرماه.

وأجري باتريس كارتيرون تبديل في الدقيقة 55 من عمر المباراة بنزول شيكابالا بدلاً من مروان حمدي لتغيير الشكل الهجومي، بسبب عدم تسجيل أهداف.

,وسجل أيمن حفني هدف مميز من رأسية رائعة في مرمى البنك الأهلي في الدقيقة 73 من عمر المباراة بعد تمريرة سحرية من حازم إمام.

تمكن بامبو من التوغل بين دفاعات الزمالك، واستقبال الكرة من رأسية أحمد علي ثم تسديدها برأسية أخرى منكريم بابو في الدقيقة 83 من عمر المباراة.

وحصل فادي فريد لاعب البنك الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 90 من عمر المباراة وتأكد الحكم محمود عاشور من الكرة وأقر أنها ركلة جزاء.

وسدد أحمد علي لاعب البنك الاهلي الكرة في المرة الأولى وتألق أبو جبل وأنقذها، ولكن قرر محمود عاشور حكم المباراة أن يتم إعادة الكرة بسبب حركة أبو جبل الخاطئة.

وتنتهي المباراة بتتويج الزمالك بالدوري الممتاز برصيد 80 نقطة، بينما يرتفع رصيد البنك الأهلي الى 35 نقطة في المركز الخامس عشر.

وتألق ابو جبل مرة أخرى وتصدى لكرة أحمد علي الذي سدد الكرة مرة أخرى ولم يتمكن البنك الأهلي من التقدم على الزمالك.