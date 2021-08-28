محمد حماقي يستقبل احمد الجندي صاحب فضية الخماسي بالأوليمبياد

حرص المطرب محمد حماقي في حفله المقام بالعلمين، تقديم البطل أحمد الجندي الفائز بفضية الخماسي الحديث في الالومبياد وقال له "فخورين بيك وفي فرنسا عايزين الميدالية دهب"



اغنية لو هتسيب للشاعر تامر جسين والملحن احمد ابراهيم وشاركوا حماقي المسرح، ووجه الاخير تحيه خاصة لهم وقال ان احمد ابراهيم اهداه لحن الاغنية، وشاركوه غنائها سويا.

الحفل احتفالا بصدور البومه الجديد الذي يحمل اسم يافاتني، وحرص على الحضور كل من امير كرارة، عزيز الشافعي، حسن شاكوش، وامير طعيمة.



وكان حماقي، قد طرح مؤخرًا عددا من أغاني البومه الجديد “يا فاتني”، وكان من ضمن الأغاني التي طرحها “زيها مين”، و"لو هتسيب"، و"تك"، و"طالع موضة".

أغنية “طالع موضة” كلمات: تامر حسين ألحان: تامر علي توزيع وميكساچ: أحمد إبراهيم ديچيتال ماستر: طارق مدكور فواصل موسيقية: أحمد إبراهيم جيتار: شريف فهمي.

تقول كلمات الأغنية: “تيجي سيرتها قلبي يدق، أديني قلت كلمة حق دي حبيبة قلبي ديا .. وماله ما تتدلع عليا لو أنا منها يعني أتغر، ياما عليا عدّى ومَر ومشفتش أحلى منها .. عيونها الحلوة مميزينها .. ده جمالها طالع موضة .. براءتها مش موجودة .. ماعرفش جايبة الجمال ده منين .. وفي الرقة مش هتلاقي اتنين .. تيجي سيرتها قلبي يدق أديني قلت كلمة حق دي حبيبة قلبي ديا .. وماله ما تتدلع عليا”.

وكان محمد حماقي، قد كشف عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، عن موعد طرح أغنيته الجديدة التي حمل اسم طالع موضة، من ألبومه الجديد يا فاتني، حيث أشار إلى أنه سيتم طرح الأغنية الساعة الخامسة مساء اليوم الخميس 26 أغسطس.

وكتب محمد حماقي عبر انستجرام: «أغنية #طالع_موضة من ألبوم #يا_فاتنّي هتسمعوها النهارده الساعة ٥ على يوتيوب وكل منصات الموسيقى».