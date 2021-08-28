عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس العراق يستقبل السيسي ببغداد في جلسة مباحثات ثنائية

الرئيس السيسي يصل
الرئيس السيسي يصل العراق

استقبل برهم صالح رئيس العراق الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية العراقية.

وأكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى العراق للمشاركة في مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة وكان في استقبال الرئيس مصطفي الكاظمي رئيس وزراء العراق الرئيس ".

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس في المؤتمر تأتي في إطار حرص مصر على دعم عودة العراق الشقيق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي، ولضمان أمنه واستقراره، حيث يسعى المؤتمر إلى مناقشة السبل الكفيلة لتعزيز مسار الحوار البناء بهدف إقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة

ويعقد اليوم السبت، بالعراق مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة وذلك لوضع رؤية في مستقبل العراق الاقتصادي وخاصة في مجال التبادل التجاري وتوسيع الربط الكهربائي الذي سيكون ذا فائدة للشعب العراقي.

وتحتضن العاصمة بغداد المؤتمر بمشاركة 9 دول فضلا عن منظمات ودولية ..والدول المشاركة هي:

مصر – السعودية – الأردن – فرنسا – تركيا – إيران – قطر – الإمارات – الكويت.

ويعتبر نقطة تحول جديد في السياسة الخارجية العراقية كما أنه يعتبر نقطة إيجابية لا بد أن تستثمر بالاتجاه الصحيح من أجل تقريب وجهات النظر ما بين دول الجوار ونقل الواقع العراقي وجزء من التجربة العراقية الى تلك الدول ليكون العراق هو نقطة تلاقي لا نقطة تقاطع.

والمؤتمر الذي  يحضره لفيف من القادة يسعى لحشد الدعم الإقليمي والدولي من أجل العراق وبهدف تعزيز استقراره وازدهاره، ودعم الجهود المتواصلة التي يبذلها لمواجهة التحديات الضخمة على الصعيد الأمني والاقتصادي.

كما أن المؤتمر يعد خطوة لأهمية الدور العراقي في المنطقة وتذليل الصعاب بين الدول وفتح آفاق التعاون والتبادي التجاري كما ستشكل منعطفاً جديداً بعلاقات العراق مع دول الجوار وكل العالم.

ومن المقرر أن تكون القمة  مهمة جدا لتطلعات الشعب العراقي والحكومة الحالية التي ستأتي بعدها حيث تعول العراق  كثيراً على هذه القمة من حيث الاقتصاد والأمن والتوافق والانسجام بين الدول المتقاربة والمتجاورة مع العراق وكذلك دول عالم ونأمل بالخير كله في هذه القمة فضلا عن فتح آفاق واتفاقيات تجارية مع كل الدول  والارتقاء بالعلاقات التجارية مع كل دول العالم وخاصة الدول المشاركة في هذه القمة .

ومن المقرر أن تكون القمة لها نتائج إيجابية واقتصادية واستثمارية على العراق من حيث دول الجوار وكبريات دول العالم.

ويركز مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون على عدة أمور منها ملفات مهمة ومن ضمنها الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الدول المشاركة كونها ترتبط بعلاقات ومصالح مشتركة وموارد متباينة في ما بينها الأمر الذي من الممكن أن يؤدي الى أن تتكامل على مستويات مختلفة.

كما أن الدول المشاركة في القمة لديها تجارب جيدة في مجال الاقتصاد والاستثمار والصناع، والعراق اتجه نحو إيجاد تعدد بمصادر الدخل في الموازنة العراقية.

رئيس العراق السيسي جلسة مباحثات ثنائية بغداد مؤتمر بغداد للتعاون

موضوعات متعلقة

اللقطات الأولى من جلسة المباحثات بين الرئيس السيسي ونظيره العراقي

شاهد.. رئيس الوزراء العراقي يستقبل الرئيس السيسي بمطار بغداد

ترشيحاتنا

السبت الناري.. مواعيد مباريات اليوم 28- 8 - 2021 والقنوات الناقلة

فاطمة عمر تتوج بـفضية رفع الأثقال في بارلمبياد طوكيو 2020

بسام راضي :جلسة مباحثات ثنائية وموسعة بين الرئيسين السيسي وبرهم صالح

التنمية المحلية: تنسيق مع المحافظين لتيسير إجراءات ترخيص التوك توك

لأول مرة في عهد بايدن.. البنتاجون يجري محادثات مع الجيش الصيني

التخطيط: 60 مليار جنيه استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 22/2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إلغاء الكأس.. شوبير يكشف خطة اتحاد الكرة لـ الدوري في الموسم المقبل

‏مشادة كلامية بين شيكابالا وأحمد مجاهد أثناء تسليم الزمالك درع الدوري

أول تعليق من محمد رمضان بعد سحب الدكتوراه منه.. شاهد

اعتذار وندم.. سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان | تفاصيل

مصممة تتهزأ.. رد قوى من زوجة أحمد سعد على سمية الخشاب

منظومة تحت الصفر.. هجوم عنيف من نجم الزمالك ضد أحمد مجاهد

مصدر بـ الزمالك يكشف حقيقة اعتداء جنش على كارتيرون

إثيوبيا تدعو دولة كبيرة للوقوف ضد تونس بشأن سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

فيديو جراف.. مقاتل على خط النار.. رحيل حمدي الكنيسي فارس الإذاعة

ليست وهمية.. 8 نجوم حصلوا على الدكتوراة الفخرية من جامعات مرموقة

سقط في فخ السخرية.. شهادة دكتوراة محمد رمضان فشنك

مصممة تتهزأ.. رد قوى من زوجة أحمد سعد على سمية الخشاب

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: نادي الداخلية.. مدرسة صناعة اللاعبيين

د.أحمد سعد عقل يكتب: الأسطورة والدكتوراه الفخرية

عمر عاقيل يكتب: صفقات مضروبة

سعد الفقي يكتب: هموم الصحافة الإلكترونية

أمجد عامر يكتب: «الوعي» طريق الجمهورية الجديدة

خالد عامر يكتب: أفغانستان الآن !

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

كريمة أبو العينين

«بارت تايم».. إيه؟ !!

د.احمد فخرى

العجز المكتسب والنظرة السلبية للحياة

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هزاره وحشد الشيعى

محمد أرسلان

صندوق باندورا أفغانستان

شريف سمير

«فرسان» الأوليمبياد!

نسرين حجاج

200 جنيه

اﻟﻤﺰﻳﺪ