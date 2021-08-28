عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية السعودي من بغداد: ملتزمون بدعم استقرار وتنمية العراق

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي

وجه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم السبت كلمة على هامش مؤتمر التعاون والشراكة في بغداد بمشاركة مصر والإمارات والكويت والأردن وقطر وتركيا وإيران.

وقال الأمير فيصل بن فرحان إن "القيادة في السعودية لا تدخر جهدا في دعم العراق على كافة الأصعدة".

بث مباشر .. مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بحضور الرئيس السيسي

رئيس الوزراء الكويتي : لا نتوانى مع الوقوف بجانب العراق والعلاقات تسير بخطى ثابتة

وتابع أن "الاجتماع يتزامن مع تحديات تتطلب منا رفع مستوى التنسيق" مؤكداً أن المملكة تثمن دور الحكومة العراقية في ضبط السلاح المنفلت بيد الميليشيات".

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان أن "السعودية تواصل التنسيق مع العراق لمواجهة خطر التطرف وتدعم حكومة الكاظمي بما يضمن استقرار العراق".

وأكد ان المملكة ملتزمة بدعم واستقرار وتنمية العراق ومستمرة في الوقوف إلى جانب العراق".

وأختتم الأمير فيصل بن فرحان أن "الحوار هو نهج المملكة في التعاطي مع أي خلافات دولية أو إقليمية".

بغداد أمريكا العراق الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي

ترشيحاتنا

شاهد.. هيونداي تطرح إعلانها التشويقي لسيارتها الرياضية الهيدروجينية

Xiaomi Mi 11 أول هاتف ذكي يحصل على أندرويد 12

واقع عربي جديد.. السفير محمد العرابي يكشف عن سر توقيت قمة بغداد

وزير خارجية سيراليون: الاتفاق مع شركات مصرية لإقامة محطة كهرباء ومصنع للأدوية

وزير الخارجية السعودي من بغداد: ملتزمون بدعم استقرار وتنمية العراق

تنويعًا لوسائلها.. الأوقاف تكثف جهودها لنشر الدعوة بـ28 صفحة إلكترونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إلغاء الكأس.. شوبير يكشف خطة اتحاد الكرة لـ الدوري في الموسم المقبل

‏مشادة كلامية بين شيكابالا وأحمد مجاهد أثناء تسليم الزمالك درع الدوري

في مصر إخوة حريصين على نهضتكم .. رسالة عاجلة من السيسي لأهالي العراق

اعتذار وندم.. سحب الدكتوراه الفخرية من محمد رمضان | تفاصيل

أول تعليق من محمد رمضان بعد سحب الدكتوراه منه.. شاهد

مصممة تتهزأ.. رد قوى من زوجة أحمد سعد على سمية الخشاب

مروان محسن خارج حسابات الأهلي في الموسم الجديد بالتراضي

منظومة تحت الصفر.. هجوم عنيف من نجم الزمالك ضد أحمد مجاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد زيارة مهمة لروسيا.. فيديو وصور

بايدن يتلقى تقريرًا سريًا عن لغز منشأ كورونا.. تفاصيل خطيرة لما قالته المخابرات

صور جديدة من العرض الخاص لفيلم 200 جنيه

فوز الزمالك بالدوري حاضرا في حفل الفنان هاني شاكر.. صور

فيديو

فيديو جراف.. تعرف على سبب ظهور كلمة ظهور جملة "Lou bott"  على العداد

فيديو جراف.. مقاتل على خط النار.. رحيل حمدي الكنيسي فارس الإذاعة

ليست وهمية.. 8 نجوم حصلوا على الدكتوراة الفخرية من جامعات مرموقة

سقط في فخ السخرية.. شهادة دكتوراة محمد رمضان فشنك

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: نادي الداخلية.. مدرسة صناعة اللاعبيين

د.أحمد سعد عقل يكتب: الأسطورة والدكتوراه الفخرية

عمر عاقيل يكتب: صفقات مضروبة

سعد الفقي يكتب: هموم الصحافة الإلكترونية

أمجد عامر يكتب: «الوعي» طريق الجمهورية الجديدة

خالد عامر يكتب: أفغانستان الآن !

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

نحو الواجهة الشرقية لروسيا

إبراهيم شعبان

في نهر الحياة

كريمة أبو العينين

«بارت تايم».. إيه؟ !!

د.احمد فخرى

العجز المكتسب والنظرة السلبية للحياة

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: هزاره وحشد الشيعى

محمد أرسلان

صندوق باندورا أفغانستان

شريف سمير

«فرسان» الأوليمبياد!

نسرين حجاج

200 جنيه

اﻟﻤﺰﻳﺪ