وزير الخارجية السعودي من بغداد: ملتزمون بدعم استقرار وتنمية العراق

وجه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم السبت كلمة على هامش مؤتمر التعاون والشراكة في بغداد بمشاركة مصر والإمارات والكويت والأردن وقطر وتركيا وإيران.

وقال الأمير فيصل بن فرحان إن "القيادة في السعودية لا تدخر جهدا في دعم العراق على كافة الأصعدة".

وتابع أن "الاجتماع يتزامن مع تحديات تتطلب منا رفع مستوى التنسيق" مؤكداً أن المملكة تثمن دور الحكومة العراقية في ضبط السلاح المنفلت بيد الميليشيات".



وأضاف الأمير فيصل بن فرحان أن "السعودية تواصل التنسيق مع العراق لمواجهة خطر التطرف وتدعم حكومة الكاظمي بما يضمن استقرار العراق".

وأكد ان المملكة ملتزمة بدعم واستقرار وتنمية العراق ومستمرة في الوقوف إلى جانب العراق".

وأختتم الأمير فيصل بن فرحان أن "الحوار هو نهج المملكة في التعاطي مع أي خلافات دولية أو إقليمية".