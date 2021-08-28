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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة صيفية.. نرمين الفقي تبهر متابعيها من عطلتها

صدى البلد

نشرت النجمة نرمين الفقى صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمى بـ موقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".


وظهرت نرمين الفقى، علي شاطئ البحر خلال إجازتها الصيفية، مرتدية توب باللون الأسود، مع نظارة شمس،  ورفعت شعرها البني للخلف،  نالت اعجاب متابعيها.


وقالت الفنانة نرمين الفقي، في وقت سابق، إنني لم أقم بأي عمليات تجميل، مؤكدة : "أنا لست ضد التجميل لكن ضد المبالغة والعبث في الجبهة حتى لو قالوا فيها تجاعيد".

 

وأضافت الفقي، خلال لقاء لها لبرنامج “كلمة أخيرة” عبر فضائية “أون” هناك اشياء تستدعي إجراء التجميل لكني أرفض المبالغة وإننا كلنا نبقى شبه بعض".

 

وتابعت الفنانة نرمين الفقي، أنه كيف أن أقوم بالتمثيل وأن يكون وجهي متحجر، مؤكدة أن عمليات التجميل قد تسبب ذلك.

 

وأكدت  الفنانة نيرمين الفقي: لم أغب عن الساحة الفنية بكيفي، فقد غبت بسبب فترة مرض والدتي إضافة إلى أحداث الثورة ".

 

وأضافت الفي ، خلال لقاء لها لبرنامج “كلمة أخيرة” عبر فضائية “أون” أنني رغبت فى أن أكون بجانب عائلتي ووالدتي لأنني ابنة وحيدة  معلقة “هي مالهاتش غيري وانا ماليش غيرها”.

 

وتابعت الفنانة نيرمين الفقي، أنني بعد وفاة والدتي عدت بعمل قوي في مسلسل "جبل الحلال " مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز الذي اعتبره غول تمثيل، مؤكدة أن هناك فنانين ونجوم في حياتنا يستحقون لقب النجم منهم محمود عبد العزيز.

 

وأشارت الفقي إلى أنه بعد جبل الحلال توقعت أن أكمل الفن ولكن للأسف “الأعمال التى عرضت عليا مينفعش اشتغلها لأنها أدوار مرتبة ثالثة”. 
 

وظهرت نيرمين الفقي متألقة في عدد من الأعمال الأخيرة، أهمها مسلسل النمر، ولؤلؤ، وضل راجل، وأبو العروسة، وجبل الحلال.

 

السؤال الذي بات يطارد نيرمين الفقي من خلال كل المنصات التي تظهر عليها، والكلمة التي دائما تتردد على أسماعها مع كل لقاء تلفزيوني « الزواج »، لماذا لم تتزوج نيرمين الفقي ؟.

 

والمفاجأة أن نيرمين الفقي لا ترفض الزواج كمبدأ، لكن انشغالها بتفاصيل عملها وأشياء أخرى لم تسمح لها بالتفكير في الأمر.


وقالت نيرمين الفقي ، في أحد اللقاءات، إن بداياتها الفنية شهدت نشاطا كبيرا وأعمالا عدة، ولم تكن تفكر في الزواج لانشغالها بالانتشار والنجاح الفني.

محمود عبد العزيز نيرمين الفقي نرمين الفقي الفنانة نرمين الفقى انستجرام ضل راجل

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