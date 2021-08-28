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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مدير معهد ناصر يكشف مستجدات الحالة الصحية للطفلة الفلسطينية بيان

مدير معهد ناصر يكشف
مدير معهد ناصر يكشف مستجدات الحالة الصحية للطفلة الفلسطينية

كشف الدكتور محمود سعيد، مدير معهد ناصر،عن آخر تفاصيل الحالة الصحية للطفلة الفلسطينية بيان، والتي استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستغاثة والدها، ووجه بتوفير العلاج لها في مصر.

 

وقال "سعيد"، خلال لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على القناة الأولى، اليوم السبت،إن بيان وصلت مصر في 1 أغسطس الجاري، وعندما بدأت العلاج، شهدت حالتها تحسنا مذهلا ومحلوظا، والآن تماثلت للشفاء تقريبا، موضحاً انها  مصابة بخلل في وظائف جهاز المناعة، وأصبحت جاهزة للخروج من المستشفى، وفي الفترة المقبلة ستحصل على علاج تكميلي حتى لا تصاب بالمرض مرة أخرى.

 

وأكد، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة كانت تتابع حالتها بشكل يومي ووجهت بأن يتم التواصل الطبي مع عائلتها تليفونيا حتى بعد خروجها من المستشفى، وعودتها مرة أخرى لتلقي العلاج إذا استدعت حالتها ذلك.

وفي سياق متصل: أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تماثل الطفلة الفلسطينية "بيان محمود" للشفاء، بعد تلقيها العلاج اللازم لحالتها الصحية بمستشفى معهد ناصر بالقاهرة، والذي استقبلها يوم 1 أغسطس الجاري، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن الطفلة كانت تعاني من مرض "البثرية الصديدية"، وهو نوع نادر من "الصدفية" حيث بدأت تلقي العلاج المناسب لحالتها الصحية منذ اليوم الثالث لتواجدها بالمستشفى، فور إجراء جميع الفحوصات الطبية والتحاليل المعملية اللازمة لها.

وأضاف "مجاهد" أن الحالة الصحية للطفلة بدأت في التحسن خلال 7 أيام من تلقيها العلاج، موضحًا أنه تم إجراء تحليل لعينة من جلد الطفلة مرتين بإشراف أساتذة الباثولوجى، والتي أظهرت أنها تعاني من مرض الصدفية من نوع البثرية الصديدية النادرة، ويُعد مرضًا مزمنًا، حيث تساهم الأدوية المعالجة للحالة على التحكم في نشاط المرض ومنع التهيج الذي يظهر على الجلد.

وتابع، أن الطفلة ستظل في المستشفى تحت الملاحظة الطبية لمدة تتراوح من أسبوع إلى أسبوعين للاطمئنان على حالتها الصحية، حيث يتم متابعة الطفلة على مدار اليوم من خلال فريق طبي في تخصصات “الباطنة، الأطفال، الجلدية، المناعة، التغذية”.

وأكد أن وزيرة الصحة والسكان، وجهت بمتابعة الحالة الصحية للطفلة بصفة دورية بعد عودتها إلى بلادها، سواء من خلال التواصل المستمر بين الفريق الطبي وذوي الطفلة للوقوف على تطورات حالتها الصحية، أو من خلال استقبالها مرة أخرى بمستشفى معهد ناصر لمتابعة حالتها.

يُذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد استجاب إلى استغاثة من مواطن فلسطيني بعلاج ابنته داخل مصر، والتي تبلغ 7 سنوات وتعاني منذ ولادتها من مرض جلدي نادر.

الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور محمود سعيد الحالة الصحية للطفلة الفلسطينية الدكتورة هالة زايد السيسي

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